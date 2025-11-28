L’adresse de Ja’Kobe Walter, un atout de plus chez les Raptors

Son niveau d’adresse en présaison avait de quoi interroger. Après un premier exercice dans la Grande Ligue déjà délicat du tir, Ja’Kobe Walter avait bouclé ses six matchs d’avant saison avec un maigre 5/19 à 3-points (26%). Heureusement pour les Raptors et lui, il a rectifié les choses depuis.

« Il fait partie des joueurs qui prennent le plus de tirs à l’entraînement, donc il est vraiment déterminé à progresser dans cette partie de son jeu. Le voir être confiant sur le terrain et prendre de bons tirs sans forcer, ça nous a beaucoup aidés », livrait Darko Rajakovic après la victoire face aux Nets.

Un match au cours duquel son arrière avait frappé à quatre reprises à 3-points pour finir avec 16 points (6/7 aux tirs dont 4/5 de loin). « Pour un jeune joueur qui veut se faire une place, c’est très important de prendre de bons tirs. Je trouve qu’il a fait un très bon travail ce soir », saluait encore le coach.

Après une saison rookie à 8.6 points à 40.5% aux tirs, dont 34.9%, le 19e choix de la Draft 2024 a certes, vu son rendement baisser (5 points), mais il a gagné en efficacité : 44.4% dont surtout 42.9% de loin. Une courbe prometteuse pour le jeune arrière qui doit toutefois gagner en régularité. Depuis cinq matchs, il alterne entre soirées de maladresse et des sorties à plus de 10 points.

Déjà un solide intercepteur

Le joueur de 21 ans a toutefois conscience que son apport n’est pas seulement offensif. « Je sais ce que je suis censé faire : apporter de l’énergie au match. Peu importe comment se passe la rencontre, je sais que je dois entrer et essayer d’augmenter l’avance autant que possible, que ce soit en défense, en attaque ou en rentrant mes tirs », détaillait-il après sa sortie face aux Nets.

Ja’Kobe Walter se fait ainsi une belle réputation de voleur de ballon. En 15 minutes, il en pique un par match. À temps de jeu égal, il compte ainsi parmi les plus productifs de la ligue en la matière. Pour le reste, il noircit peu la feuille. L’intéressé a tout intérêt à diversifier son jeu pour obtenir des minutes au détriment de ses concurrents sur le poste (Ochai Agbaji, Gradey Dick…).

« La chose la plus importante à apprendre en NBA, c’est que tu peux bien jouer sans bien shooter. Je crois que beaucoup de fans ne comprennent pas ça. Je l’ai appris assez tôt dans ma carrière. Tu peux finir à 3/15 aux tirs, défendre le meilleur joueur toute la soirée, finir avec cinq interceptions, sept passes, sept rebonds… et peut-être ne pas bien shooter, mais quand même influencer le match de plein d’autres façons », rappelle Immanuel Quickley.

Un discours qui devrait retomber jusqu’aux oreilles de son jeune coéquipier.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.