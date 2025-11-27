LeBron James sur la dernière saison de Chris Paul : « J’espère qu’il va tout savourer »

Réunis dans la même ville depuis cet été, mais pas dans la même équipe, LeBron James et Chris Paul suivent ainsi des trajectoires parallèles à Los Angeles : l’un évolue chez les Lakers, l’autre chez les Clippers. Mais à 40 ans, ce sont les deux joueurs les plus âgés de la ligue.

L’heure de la retraite approche donc à grands pas. Pour Chris Paul, elle est même déjà programmée : le meneur a annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière au printemps prochain, au terme de sa 21e saison NBA. LeBron James, lui, n’a encore rien décidé pour la suite, mais il voit l’un de ses plus proches amis (avec lequel il a notamment remporté deux médailles d’or olympiques avec Team USA) se préparer à tirer sa révérence.

En marge du derby de Los Angeles, mardi, LeBron James a d’ailleurs évoqué cette dernière saison de Chris Paul, avec un souhait simple pour son pote : qu’il soit heureux.

« Tu ne veux pas regarder en arrière, une fois que tout est terminé, et te dire que tu étais en colère, que tu n’as pas assez profité de ta dernière année, ou quelque chose du genre », explique-t-il d’abord. « Je sais qu’il est déjà heureux d’être de retour à Los Angeles, avec sa famille, d’être avec ses enfants et de voir ce qu’ils font. Je sais que c’est important pour lui, donc j’espère qu’il va pouvoir trouver de la joie dans sa dernière année. »

« Il n’a pas de raison de se sentir honteux par rapport à quoi que ce soit »

Revenu chez les Clippers pour se rapprocher des siens, Chris Paul entrera sans aucun doute au Hall of Fame dans quelques années, après y être déjà entré une première fois avec Team USA (aux côtés de LeBron James).

S’il ne remporte toujours pas de titre NBA en fin de saison, il quittera la ligue sans bague, mais pour le « King », ce n’est clairement pas là-dessus qu’il doit focaliser ses derniers mois comme joueur.

L’ailier des Lakers insiste surtout sur l’immensité de la carrière de son ami.

« On se connaît depuis toujours et c’est un sacré joueur, avec une sacrée carrière », souligne LeBron James. « Je pourrais en parler sans m’arrêter, mais c’est incroyable. Il n’a pas de raison de se sentir honteux par rapport à quoi que ce soit, il a accompli à peu près tout ce que l’on peut accomplir dans cette ligue. Donc j’espère juste qu’il va tout savourer. C’est sa dernière danse et on ne revivra plus jamais ce moment : quand c’est terminé, tu ne retournes plus sur le parquet et tu ne reviens plus dans une salle. »

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NO 78 36:00 43.0 28.2 84.7 0.8 4.3 5.1 7.8 2.8 2.2 2.3 0.1 16.1 2006-07 NO 64 36:46 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.0 17.3 2007-08 NO 80 37:35 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NO 78 38:29 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NO 45 38:03 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NO 80 36:00 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.9 2011-12 LAC 60 36:21 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33:21 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35:01 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 34:50 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 32:42 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32:02 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 31:51 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32:01 41.9 35.8 86.2 0.6 3.9 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 31:33 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHO 70 31:25 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHO 65 32:54 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHO 59 32:01 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GS 58 26:24 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 2024-25 SA 82 27:57 42.7 37.7 92.4 0.4 3.2 3.6 7.4 1.8 1.3 1.6 0.3 8.8 2025-26 LAC 13 14:23 31.0 26.9 50.0 0.5 1.4 1.8 3.6 1.4 0.8 1.1 0.0 2.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.