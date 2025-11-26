Matchs
Programme du soir | Les Pistons battront-ils un record de franchise ?

Publié le 26/11/2025 à 21:48

S’ils l’emportent à Boston (23h00, beIN Sports 1), les Pistons de Cade Cunningham décrocheront une 14e victoire consécutive… et donc un record de franchise.

À l’Est, le Heat et les Raptors espèrent également poursuivre leurs séries de victoires, respectivement face aux Bucks (01h30) et aux Pacers (01h30). Même chose pour le Thunder à l’Ouest, face aux Wolves (01h30, beIN Sports 1).

À 04h00, les Warriors défient les Rockets, sans Kevin Durant, alors que les Blazers reçoivent les Spurs, toujours sans Victor Wembanyama, à la même heure.

Programme complet

23h00 | Boston – Detroit (beIN Sports 1)
01h00 | Charlotte – New York
01h30 | Miami – Milwaukee
01h30 | Toronto – Indiana
01h30 | Oklahoma City – Minnesota (beIN Sports 1)
02h00 | New Orleans – Memphis
04h00 | Golden State – Houston
04h00 | Portland – San Antonio
04h00 | Sacramento – Phoenix

