Programme du soir | Les Pistons battront-ils un record de franchise ?

À l’Est, le Heat et les Raptors espèrent également poursuivre leurs séries de victoires, respectivement face aux Bucks (01h30) et aux Pacers (01h30). Même chose pour le Thunder à l’Ouest, face aux Wolves (01h30, beIN Sports 1).

À 04h00, les Warriors défient les Rockets, sans Kevin Durant, alors que les Blazers reçoivent les Spurs, toujours sans Victor Wembanyama, à la même heure.

Programme complet

23h00 | Boston – Detroit (beIN Sports 1)

01h00 | Charlotte – New York

01h30 | Miami – Milwaukee

01h30 | Toronto – Indiana

01h30 | Oklahoma City – Minnesota (beIN Sports 1)

02h00 | New Orleans – Memphis

04h00 | Golden State – Houston

04h00 | Portland – San Antonio

04h00 | Sacramento – Phoenix