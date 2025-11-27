Matchs
Les images officielles de la Air Jordan 11 « Gamma Blue »

Sneakers – Le coloris rétro en noir aux finitions en bleu ciel et doré a été confirmé pour le 13 décembre en France !

La Air Jordan 11 est de retour ! C’est presque devenu une tradition, à l’approche de Noël l’emblématique onzième Air Jordan revient avec un coloris phare. Cette année, c’est la magnifique Air Jordan 11 « Gamma Blue » qui est mise à l’honneur !

Clairement, le modèle envoie du lourd avec une base en cuir verni noir complétée par une partie supérieure en mesh, également noir. Le tout est bonifié de discrètes finitions en doré, comme le 23 présent sur le haut du talon, et de deux « Jumpman » en bleu ciel. On retrouve ce même bleu ciel sous l’arrière et l’avant du pied de la semelle extérieure translucide.

Avec la sortie des images officielles, on peut désormais confirmer que la Air Jordan 11 Rétro « Gamma Blue » sera bien disponible en France pour le 13 décembre. Elle sera notamment à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 210 euros !

Par Romain Davesne
