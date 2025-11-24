Matchs
Programme du soir | Les jeunes Pistons veulent entrer dans l’histoire

Publié le 24/11/2025 à 22:45

Les Pistons visent une 13e victoire de suite à Indianapolis. Toujours à l’Est, les Raptors se testent face aux Cavaliers.

Les yeux sont rivés sur le haut de tableau à l’Est avec des Pistons qui peuvent égaler un record de franchise avec un 13e succès de suite. C’est à Indianapolis, et c’est largement dans les cordes. Surprenants 2e à l’Est, les Raptors veulent faire un grand tour de grand 8 mais ils reçoivent les Cavaliers du Joueur de la semaine, Donovan Mitchell. C’est à 1h00 sur beIN Sports 1, suivi à 3h30 de la belle affiche entre les Suns et les Rockets.

A l’Ouest, les Nuggets et les Wolves doivent se faire pardonner de revers surprises, et ce sera à l’extérieur, respectivement à Memphis et Sacramento. Pour les Warriors, très diminués, il faut s’éviter une crise et ça passe par une victoire face au Jazz, en back-to-back.

Programme complet

00h00 | Indiana – Detroit
01h00| Toronto – Cleveland (beIN Sports 1)
01h30| Brooklyn – New York
01h30 | Miami – Dallas
02h00| Memphis – Denver
02h00 | Milwaukee – Portland
02h00 | New Orleans – Chicago
03h30 | Phoenix – Houston (beIN Sports 1)
04h00 | Golden State – Utah
03h00 | Sacramento – Minnesota

Par la rédaction
