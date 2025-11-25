Deandre Ayton touché, les Lakers restent « confiants » pour leur secteur intérieur

Et revoilà peut-être le problème de pivot des Lakers. Los Angeles pensait avoir enfin réglé la question cet été en profitant de l’aubaine Deandre Ayton. Libéré par Portland, le Bahaméen s’était montré plutôt convaincant pour ses débuts en Californie. Mais il s’est blessé au genou contre Utah dimanche et n’a pas pu revenir en jeu.

Les Lakers ont annoncé un premier diagnostic faisant état d’une contusion, consécutive à un choc avec le rookie du Jazz, Ace Bailey.

« Il a été touché à la jambe en première période et il boitait un peu », a expliqué JJ Redick après la rencontre, sans plus de précisions sur l’état de son pivot. Les Lakers ont alors dû s’adapter pour tenir le choc, en finissant le deuxième quart-temps avec un cinq sans véritable intérieur, puis en s’appuyant sur le duo Jaxson Hayes – Maxi Kleber après la pause. « Il nous a évidemment manqué », a regretté Austin Reaves. « C’était à qui serait le suivant dans la rotation. Maxi est entré et il a changé le match. »

Maxi Kleber, facteur X à Utah dimanche

Arrivé aux Lakers dans le transfert de Luka Doncic la saison dernière, l’Allemand avait jusque-là très peu joué à Los Angeles : quelques minutes lors du Game 5 de l’élimination au premier tour des derniers playoffs face aux Wolves, puis seulement quatre apparitions depuis le début de l’exercice 2025/26.

Ses stats sont loin d’être transcendantes à première vue (2 points, 3 rebonds dont 2 offensifs, 1 contre en 14 minutes). Mais son unique panier, un dunk à 1 minute 21 de la fin, a été crucial pour freiner le retour du Jazz.

« Maxi est rentré en deuxième période et a changé la rencontre par son impact physique », a salué JJ Redick. « Il a été important sur plusieurs actions près du cercle, il met ce panier décisif en fin de match… Il a vraiment été bon. »

L’Allemand pourrait être amené à voir son rôle grandir si Deandre Ayton devait passer du temps à l’infirmerie. JJ Redick n’aura de toute façon guère le choix, tant les Lakers restent courts au poste de pivot. Seuls Jaxson Hayes et Maxi Kleber étaient en tenue à Salt Lake City dimanche.

Le premier a débuté le troisième quart-temps, comme il l’avait déjà fait en deuxième partie de saison dernière après le départ d’Anthony Davis. L’ancien des Pelicans n’avait pas pleinement convaincu, au point de voir son temps de jeu fondre au fil des matchs (moins de dix minutes lors de chacune de ses quatre titularisations en playoffs).

D’autres options tactiques et une recrue

De quoi inquiéter les Angelinos ? Pas vraiment, si l’on en croit le vestiaire. « Jaxson a déjà été titulaire pour nous, donc ce sera très facile pour lui de reprendre ce rôle », a assuré LeBron James. « Mais Maxi nous a donné de grosses minutes. » Le retour de blessure de LeBron James devait justement permettre d’exploiter au mieux le jeu en pick-and-roll avec Deandre Ayton, un axe attendu par les dirigeants de la franchise.

« On a été bons au poste », a estimé JJ Redick au sujet du travail de passeur de LeBron James pour ses intérieurs. « On n’a pas insisté dessus en fin de match car Maxi était sur le terrain. Jaxson ou Deandre sont très à l’aise dans le ‘dunker spot’, mais avec Maxi, on cherchait plutôt à ouvrir le terrain. »

En l’absence de Deandre Ayton, Jaxson Hayes pourrait retrouver le cinq. Sa seule titularisation de la saison, contre le Heat le 2 novembre dernier, reste sa référence 2025-2026 : 15 points à 7/7 au tir et 5 rebonds en 33 minutes, avec à la clé une victoire des Lakers. « Tout le monde doit se tenir prêt », a martelé JJ Redick. « Je ne veux pas spéculer sur l’état de Deandre, mais nous sommes confiants sur le fait que nous avons assez d’options. »

Derrière Hayes et Kleber, les Lakers pourraient être amenés à faire appel à leur dernière recrue, Drew Timme, signataire d’un « two-way contract ». L’intérieur reste sur un superbe début de saison en G-League avec les South Bay Lakers (25,5 points et 8 rebonds de moyenne). Il s’était déjà montré intéressant en fin de saison dernière avec les Nets (12,1 points, 7,2 rebonds en 28,2 minutes). Christian Koloko, lui, a été coupé.

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHO 71 30:45 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHO 38 32:32 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHO 69 30:39 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.4 2021-22 PHO 58 29:32 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.4 2.4 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHO 67 30:22 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 2023-24 POR 55 32:26 57.0 10.0 82.3 3.2 7.9 11.1 1.6 2.0 1.0 1.8 0.8 16.7 2024-25 POR 40 30:09 56.6 18.8 66.7 3.1 7.1 10.2 1.6 2.2 0.8 1.7 1.0 14.4 2025-26 LAL 15 29:12 69.6 56.5 2.8 5.6 8.4 0.9 3.0 0.7 2.4 0.9 15.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.