Noah Penda a sonné la révolte pour le Magic

Vendredi, Noah Penda quittait la G-League pour retrouver le Magic. Deux jours plus tard, face aux Celtics, il signe son record de temps de jeu en NBA avec 23 minutes passées sur le parquet. Entré en cours de première mi-temps, le Français est de nouveau rappelé par Jamahl Mosley dans le troisième quart-temps, alors qu’Orlando compte déjà 26 points de retard. Et à peine revenu en jeu, le rookie ouvre son compteur sur une passe décisive de Franz Wagner.

Un panier qui le lance. Très actif des deux côtés du terrain, Noah Penda réalise un troisième quart-temps de haut niveau, conclu avec 13 points et 4 rebonds. Il ferme même la période sur un gros dunk avec la faute de Josh Minott.

« Lui et moi parlons tout le temps du fait qu’il faut être prêt lorsque notre tour viendra », explique Jase Richardson après la rencontre. « Et quand nous entrons en jeu, nous devons travailler très dur. C’est ce que nous avons fait ce soir. Il est allé au rebond, il a mis des tirs et il a bien défendu. C’était un match impressionnant de sa part. »

Un talent de passeur vu en fin de match

Porté par le troisième quart-temps de Noah Penda, le Magic réduit légèrement l’écart et n’accuse plus « que » 21 points de retard au moment d’aborder les douze dernières minutes. Et dès le début du quatrième quart-temps, le Français trouve Jase Richardson à 3-points pour ramener Orlando à 18 longueurs.

Quelques actions plus tard, l’ancien joueur du Mans régale encore ses coéquipiers : il sert à deux reprises Jett Howard, qui sanctionne derrière l’arc. Mais en face, Boston continue de scorer à volonté et le Magic ne parvient pas à endiguer les assauts des Celtics, qui s’imposent finalement 138-129.

La défaite ne doit toutefois pas masquer la prestation très solide de Noah Penda : 13 points, 8 rebonds et 4 passes, à 5/6 au tir, dont 2/2 à 3-points. Sorti du banc, il n’est pas le seul à avoir tenté de relancer Orlando, épaulé par les 18 points de Jase Richardson et les 30 points de Jett Howard, dont 22 inscrits dans le dernier quart-temps.

« Ces gars ont continué de se battre et notre banc était derrière eux », souligne Jamahl Mosley. « Ce sont des joueurs à qui on répète d’être toujours prêt lorsque leur numéro sera appelé. Ils ont répondu présent, assumé leur rôle et accepté tout ce qu’on leur demandait. Ils y ont mis tout leur cœur. »

Noah Penda Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 ORL 9 8:00 61.1 80.0 80.0 1.2 1.2 2.4 1.1 0.9 0.1 0.3 0.3 3.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.