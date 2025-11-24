Ja Morant vit un début de saison difficile, entre son accrochage avec son coach en début de saison et les blessures, mais les Grizzlies s’accrochent à l’image de leur succès à Dallas samedi soir et Nike a décidé d’en faire autant avec la Nike Ja 3.

L’arrivée de la troisième chaussure de Ja Morant devait coïncider avec le retour au top du meneur des Grizzlies, avec un modèle au design et aux caractéristiques techniques complètement revus. En attendant le réveil du joueur, voici donc un nouveau coloris « Showstopper » sorti ce week-end en France.

Celui-ci se présente avec une tige marron sur lesquels les motifs « Ja » apparaissent en noir. Le « Swoosh », qui permet de faire ressortir la signature « JA » sur l’un des côtés de la chaussure, ressort en rose, tout comme le « Twelve » présent sur le talon.

La Nike Ja 3 « Showstopper » est disponible depuis ce week-end sur Basket4Ballers. Son prix ? 125 euros. A noter que les expéditions ne débuteront qu’à partir du 27 novembre.