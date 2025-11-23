Programme du soir | Sixers – Heat à 19h00 avant la revanche du Thunder

Le Thunder n’a perdu qu’une fois, et c’était à Portland. On imagine que Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers seront revanchards à l’idée de venger ce holdup des partenaires de Sydy Cissoko. C’est à 1h00 du matin.

A 19h00, on se branche sur Prime Video pour voir Tyrese Maxey à l’oeuvre face au Heat de Bam Adebayo. Beaucoup d’absents des deux côtés, mais c’est l’occasion de voir l’attaque newlook de Miami. A l’Est toujours, les Hawks accueillent des Hornets en back-to-back. Même chose pour les Celtics qui reçoivent le Magic, mais aussi les Cavaliers qui voient débarquer les Clippers d’un James Harden qui sort d’une perf’ à 55 points (beIN Sports 1).

Côté Ouest, les Spurs visent une 4e de suite à Phoenix, pendant que les Lakers se déplacent à Utah pour la nouvelle sortie de LeBron James.

Programme complet

19h00 | Sixers – Heat (Prime Video)

minuit | Atlanta – Charlotte

minuit | Boston – Orlando

minuit | Cleveland – LA Clippers (beIN Sports 1)

minuit | Toronto – Brooklyn

01h00 | OKC – Portland

02h00 | Phoenix – San Antonio

02h00 | Utah – LA Lakers