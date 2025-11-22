Ancien meilleur sixième homme de la NBA, Rodney Rogers est décédé

L’Université de Wake Forest, mais aussi les Nets, ont annoncé le décès de Rodney Rogers à l’âge de 54 ans. Sorte de Zion Williamson avant l’heure, cet ailier-fort de 2m00 s’était d’abord fait un nom comme Freshman de l’année, puis Player Of The Year de l’ACC, à une époque où il y avait du très, très beau monde dans cette conférence.

Sélectionné en 9e position de la Draft 1993 par les Nuggets, Rogers débarque dans un effectif où se côtoient Mahmoud Abdul-Rauf, Dikembe Mutombo, LaPhonso Ellis ou encore Reggie Williams et Robert Pack. C’était l’une des équipes les plus spectaculaires du milieu des années 90.

Après un passage prometteur à Denver, il se révèle pleinement chez les Clippers puis surtout chez les Suns, où il remporte en 2000 le titre de Sixth Man of the Year aux côtés de Jason Kidd qui le considérait comme son “garde du corps”. Ailier-fort moderne, Rogers était mobile et puissant, et il a fait partie des premiers postes 4 à se spécialiser dans le tir à 3-points dans les coins.

Il tire sa révérence en 2005 avec un dernier passage anonyme aux Clippers, et c’est trois ans plus tard que sa vie bascule : victime d’un grave accident de quad, il devient tétraplégique. Débute alors un long combat pour retrouver de l’autonomie, réapprendre à vivre et il lance alors sa fondation pour soutenir les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière, mais aussi ceux qui les entourent et les aident au quotidien.

Dans un communiqué, Wake Forest a présenté ses condoléances à son épouse, ses deux filles et son fils, saluant sa « vie, sa carrière et son mental exceptionnel ».

Visuel : Wake Forest

Rodney Rogers Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1993-94 DEN 79 18 43.9 38.0 67.2 1.1 1.7 2.9 1.3 2.5 0.8 1.7 0.6 8.1 1994-95 DEN 80 27 48.8 33.8 65.1 1.7 3.2 4.8 2.0 3.5 1.2 2.2 0.6 12.2 1995-96 LAC 67 29 47.7 32.0 62.8 1.7 2.6 4.3 2.5 3.2 1.1 2.2 0.5 11.6 1996-97 LAC 81 31 46.2 36.1 66.3 1.7 3.4 5.1 2.7 3.4 1.1 2.7 0.8 13.2 1997-98 LAC 76 33 45.6 34.0 68.6 2.0 3.5 5.6 2.7 3.2 1.2 2.5 0.5 15.1 1998-99 LAC 47 21 44.1 28.6 67.3 1.4 2.4 3.8 1.6 3.0 1.0 1.4 0.5 7.4 1999-00 PHX 82 28 48.6 43.9 63.9 1.7 3.8 5.5 2.1 3.5 1.2 2.0 0.6 13.8 2000-01 PHX 82 27 43.0 29.6 76.1 1.2 3.2 4.4 2.2 3.3 1.2 1.9 0.6 12.2 2001-02 * All Teams 77 24 47.1 37.4 78.5 1.7 2.8 4.5 1.4 2.9 0.9 1.4 0.4 11.9 2001-02 * PHX 50 25 46.6 35.0 82.8 1.9 2.9 4.8 1.4 3.0 1.0 1.3 0.3 12.6 2001-02 * BOS 27 23 48.2 41.1 70.0 1.3 2.7 4.0 1.5 2.9 0.6 1.6 0.4 10.7 2002-03 NJN 68 19 40.2 33.3 75.6 0.9 3.0 3.9 1.6 2.8 0.7 1.3 0.5 7.0 2003-04 NJN 69 20 41.0 32.9 76.5 1.5 3.0 4.5 2.0 2.7 0.9 1.4 0.4 7.8 2004-05 * All Teams 58 24 38.2 28.6 74.3 1.1 3.2 4.2 1.5 3.0 0.7 1.5 0.3 7.7 2004-05 * NOP 30 29 37.7 27.2 76.2 0.9 3.8 4.7 2.0 3.4 0.6 2.2 0.4 9.2 2004-05 * PHL 28 17 39.1 30.3 71.4 1.2 2.5 3.7 0.9 2.5 0.8 0.7 0.3 6.0 Total 866 25 45.1 34.7 69.0 1.5 3.0 4.5 2.0 3.1 1.0 1.9 0.5 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.