Programme du soir | Les Pistons visent une 12e victoire de suite

Bonne nouvelle pour les Européens et les Africains avec deux rencontres en « prime time », et les deux sont diffusées sur les antennes de beIN Sports. À 19h00, sur beIN Sports Max 4, les Hornets reçoivent des Clippers au fond du trou, pour la dernière visite en carrière de Chris Paul dans sa Caroline du Nord natale. Puis, à 23h00, sur beIN Sports 1, place à la belle affiche entre le Magic et les Knicks.

Parmi les autres rencontres de la soirée, la plus intéressante concerne la visite des Pistons à Milwaukee avec l’ambition d’aller chercher une 12e victoire de rang !

Programme complet

19h00 | Charlotte – LA Clippers (beIN Sports Max 4)

23h00 | Orlando – New York (beIN Sports 1)

01h00 | New Orleans – Atlanta

02h00 | Chicago – Washington

02h00 | Milwaukee – Detroit

02h30 | Dallas – Memphis

04h00 | Denver – Sacramento