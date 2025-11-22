Matchs
NBA
Matchs
NBA

Programme du soir | Les Pistons visent une 12e victoire de suite

Publié le 22/11/2025 à 18:53 Twitter Facebook

La soirée débute dès 19h00 avec Hornets – Clippers, suivi de Magic – Knicks à 23h00. Les deux rencontres sont sur BeIN Sports.

Bonne nouvelle pour les Européens et les Africains avec deux rencontres en « prime time », et les deux sont diffusées sur les antennes de beIN Sports. À 19h00, sur beIN Sports Max 4, les Hornets reçoivent des Clippers au fond du trou, pour la dernière visite en carrière de Chris Paul dans sa Caroline du Nord natale. Puis, à 23h00, sur beIN Sports 1, place à la belle affiche entre le Magic et les Knicks.

Parmi les autres rencontres de la soirée, la plus intéressante concerne la visite des Pistons à Milwaukee avec l’ambition d’aller chercher une 12e victoire de rang !

Programme complet

19h00 | Charlotte – LA Clippers (beIN Sports Max 4)
23h00 | Orlando – New York (beIN Sports 1)
01h00 | New Orleans – Atlanta
02h00 | Chicago – Washington
02h00 | Milwaukee – Detroit
02h30 | Dallas – Memphis
04h00 | Denver – Sacramento

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Detroit Pistons en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes