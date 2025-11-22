Avec son premier triple-double, Nic Claxton a rendu fier Jordi Fernandez

En saison régulière, il y a des soirs qui comptent plus que d’autres. Pour Nic Claxton, ce passage par Boston restera celui de son premier triple-double en carrière : 18 points, 11 rebonds et 12 passes dans la victoire des Nets.

Tout n’avait pourtant rien d’évident. Il y a trois jours à peine, déjà face à Boston, le pivot avait terminé à 1/9 aux tirs. Et dans cette même ville, il y a trois ans et demi, il avait vécu l’un des pires moments de sa jeune carrière en craquant aux lancers (1/11) dans un match de playoffs. Cette fois, il a toutefois retourné le scénario.

Il s’est ainsi mué en véritable initiateur offensif. Ses 12 passes ont mis sur orbite Michael Porter Jr, auteur de 33 points (13/21 aux tirs, 4/6 de loin), dont 16 dans le dernier quart. Les deux derniers paniers du scoreur, servis par le pivot, ont fait basculer la rencontre, symbole d’une alchimie retrouvée entre les « anciens » du groupe.

Après la rencontre, Jordi Fernandez ne cachait pas sa fierté. « Tout le mérite lui revient. Il a travaillé son jeu sur le main-à-main, ses attaques du cercle, son agressivité et il a tout réuni. Maintenant, son rebond est également en train de passer un cap. C’est pour ça que je lui étais tellement sur le dos… Je suis fier de lui. Et heureux pour lui car sans lui, on ne gagne pas », a souligné le coach, qui implique plus que jamais son joueur.

Car pour Jordi Fernandez, ce triple-double n’est pas qu’une ligne de stats : c’est la preuve que son intérieur a ajouté beaucoup d’armes à son arsenal offensif. Nic Claxton ne se contente ainsi plus de finir près du cercle, il peut dicter le tempo, lire les aides et punir les prises à deux. De quoi bien aider l’attaque de Brooklyn.

Nic Claxton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BKN 15 12:28 56.3 14.3 52.4 1.3 1.7 2.9 1.1 0.9 0.1 0.6 0.5 4.4 2020-21 BKN 32 18:34 62.1 20.0 48.4 1.3 3.8 5.2 0.9 2.1 0.7 0.6 1.3 6.6 2021-22 BKN 47 20:43 67.4 58.1 1.9 3.7 5.6 0.9 2.3 0.5 0.8 1.1 8.7 2022-23 BKN 76 29:53 70.5 0.0 54.1 2.4 6.8 9.2 1.9 2.8 0.9 1.3 2.5 12.6 2023-24 BKN 71 29:48 62.9 20.0 55.1 2.7 7.2 9.9 2.1 2.5 0.6 1.3 2.1 11.8 2024-25 BKN 70 26:53 56.3 23.8 51.3 2.2 5.1 7.4 2.2 2.1 0.9 1.2 1.4 10.3 2025-26 BKN 14 29:26 57.6 0.0 70.3 3.0 4.3 7.3 3.9 2.7 0.8 1.4 1.4 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.