Le collectif des Blazers a tenu bon jusqu’au bout

C’est sans Shaedon Sharpe, Jrue Holiday ni Scoot Henderson que les Blazers se présentaient pour défier les Warriors. Et même si Stephen Curry a inscrit 38 points, les hommes de Tiago Splitter ont eu le dernier mot.

Pour aller chercher cette victoire, Portland s’est appuyé sur la force de son collectif, avec quatre joueurs à plus de 20 points. En sortie de banc, Caleb Love a signé son record en carrière avec 26 points, assortis de 7 rebonds et 5 passes. Mais l’ancien de North Carolina n’est pas le seul à avoir battu son record personnel : Donovan Clingan (22 points) et le Français Sidy Cissoko (15 points) ont fait de même. Pour compléter ce quatuor, Deni Avdija a livré une prestation XXL avec 26 points et 13 passes.

« C’était une victoire collective », souligne Caleb Love après la rencontre. « Tout le monde s’est montré. Tout le monde a contribué. Nous avions besoin d’une victoire comme celle-ci, ce fut un combat éprouvant. »

Portland plie, mais ne rompt pas

Pour mettre fin à leur série de quatre défaites consécutives, les Blazers ont dû arracher ce succès dans les derniers instants, un domaine qui ne leur souriait guère depuis le début de la saison.

Avant cette rencontre, les coéquipiers de Toumani Camara avaient disputé dix matchs décidés dans le « clutch time » (moins de cinq points d’écart au moment d’aborder les cinq dernières minutes) et en avaient perdu six, encaissant notamment un « buzzer beater » face aux Bulls.

« Après avoir perdu tellement de matchs à la dernière seconde, ça m’a fait plaisir de les voir se battre et de finir par gagner », se réjouit ainsi l’entraîneur Tiago Splitter. « Nous avons mis nos lancers-francs, nous avons réalisé des stops et plusieurs gars se sont montrés. »

Grâce à ce succès, les Blazers peuvent continuer de rêver d’une qualification pour les quarts de finale de la NBA Cup. Pour l’heure, ils occupent la première place de leur groupe avec deux victoires pour une défaite.