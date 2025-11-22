Matchs
Les Raptors vont enfin rejouer un match important

NBA – Qualifiée pour les quarts de finale de la NBA Cup, la franchise de Toronto va s’offrir une rencontre digne d’intérêt, plus de trois ans après ses derniers playoffs.

Avant la soirée de vendredi, les Raptors avaient de grandes chances de se qualifier pour les quarts de finale de la NBA Cup. Pour cela, il suffisait de battre les Wizards, ce qui n’est guère compliqué, et compter sur une défaite d’Indiana, ce qui n’est pas, là aussi, le scénario le plus improbable en ce début de saison.

« On n’y est pas encore. Quand on y sera, on en parlera. D’abord, il faut le faire », annonçait Darko Rajakovic. Comme Toronto a battu Washington et que Cleveland a écarté Indiana, c’est fait. Les Canadiens sont donc qualifiés pour la suite de la compétition, et sont même les premiers à l’être.

« C’est génial », commente le coach après la victoire de ses joueurs. « Les choses seront différentes puisque tout se décidera en un match, si on ira ou non au Final Four. On a des ambitions, c’est clair. Je suis vraiment impatient face à cette opportunité. »

Le quart de finale est prévu le 9 ou 10 décembre et ce sera le premier match à enjeu pour les Raptors depuis leur dernière participation en playoffs, en 2022. Et, ce qui est bon signe, sur les 16 équipes qualifiées à l’issue des phases de groupe depuis deux saisons, 13 ont ensuite terminé la saison avec une qualification en playoffs. Les trois autres ont participé au « play-in ». Les chiffres prédisent donc une fin de saison intéressante pour Toronto.

« Le niveau physique est tellement plus haut », prévient Sandro Mamukelashvili, en évoquant les playoffs. « Quand on est dans ces matches, ceux qui comptent, il faut être préparé et cela va aider notre équipe pour le futur. »

En attendant ce grand match et le printemps 2026, les Raptors peuvent déjà se réjouir de leur niveau actuel, après un mois de compétition. Ils restent en effet sur 6 victoires de suite, 10 sur les 11 dernières rencontres et occupent deuxième place de la conférence Est, derrière les Pistons.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Brandon Ingram 16 33:04 49.6 28.8 88.5 0.6 5.1 5.8 4.0 2.8 1.0 0.8 2.4 21.1
Rj Barrett 16 31:34 50.7 34.5 70.3 0.8 4.3 5.0 3.9 1.5 0.8 0.3 2.8 19.6
Scottie Barnes 16 32:34 51.0 41.4 81.3 1.9 5.7 7.6 5.1 2.1 1.5 1.6 3.3 19.4
Immanuel Quickley 16 31:41 47.4 38.8 76.7 0.5 4.1 4.6 6.1 1.6 1.4 0.1 2.1 15.9
Jakob Poeltl 12 25:30 73.7 0 56.1 2.9 4.8 7.7 1.8 1.2 0.6 0.6 3.5 11.3
Sandro Mamukelashvili 15 17:52 56.3 44.4 80.0 1.3 2.5 3.7 1.9 0.9 0.5 0.4 1.7 10.1
Collin Murray-boyles 11 20:00 50.0 50.0 76.2 1.7 1.7 3.5 1.2 1.1 0.7 0.5 2.5 8.5
Gradey Dick 16 16:45 42.7 33.3 83.3 0.4 1.7 2.1 0.6 0.4 0.7 0.1 0.8 7.4
Jamal Shead 16 18:04 43.1 43.9 77.8 0.3 1.4 1.7 5.4 1.2 0.8 0.1 2.0 5.9
Jamison Battle 12 6:45 68.0 64.7 0 0.1 1.0 1.1 0.2 0.4 0.2 0.1 0.7 3.8
Ja'kobe Walter 13 12:18 39.5 37.0 85.7 0.7 0.7 1.4 0.7 0.8 1.0 0.1 1.8 3.5
Ochai Agbaji 10 14:06 35.7 7.7 70.0 0.2 1.8 2.0 0.6 0.3 0.5 0.1 1.7 2.8
Garrett Temple 3 3:20 50.0 50.0 50.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 1.3
Jonathan Mogbo 7 5:00 50.0 0 0 0.4 0.9 1.3 0.6 0.1 0.1 0.3 0.6 0.9

Par Jonathan Demay
