Trae Young sur la touche, Jalen Johnson brille en patron des Hawks

On annonçait le duo Young–Porzingis comme la nouvelle attraction des Hawks. Finalement, c’est Jalen Johnson qui porte la franchise, bien épaulé par les chiens de garde Dyson Daniels et Nickeil Alexander-Walker.

À 23 ans, l’ailier avait déjà affiché une maturité surprenante lors des deux précédents exercices. Et sa déchirure du labrum à l’épaule gauche, survenue après 36 matchs la saison dernière, semble désormais appartenir au passé.

Sur cette campagne, Jalen Johnson est tout simplement le meilleur scoreur, rebondeur et passeur d’Atlanta. L’absence de Trae Young n’a fait qu’accentuer son importance : sur ses 11 dernières rencontres, il tourne à plus de 23 points, 10 rebonds et 7 passes de moyenne. Les circonstances l’ont propulsé dans un rôle de leader assumé.

« Je le suis davantage dans ma façon d’être et en m’assurant que tout le monde est à la page sur tout. C’est le plus gros changement. Mais je laisse mon jeu le dicter. Je n’essaie pas de trop en faire. Je ne peux pas faire ce que Trae fait. Je n’essaie de l’imiter en aucun cas. Je dois juste continuer à jouer mon jeu, être celui que je suis, capable un peu de tout faire. Et tout se mettra en place », a-t-il déclaré à Andscape.

Quin Snyder, le déclic

Si Jalen Johnson est sous les projecteurs aujourd’hui, son chemin en NBA n’avait pourtant rien d’évident. En plus de sa blessure à l’épaule, l’ailier est passé par la G-League lors de sa saison rookie avant de réussir à se faire une place dans la rotation. Le temps et son investissement ont fini par payer.

« Il ne faut rien précipiter. Si tu fais ça et que croit en ton « process », que tu t’acharnes au boulot sans rien dire, tout en faisant parler tes actions, alors ça devient une question de temps », a-t-il poursuivi. « Tu commences tout doucement à te voir progresser et à franchir toutes les petites étapes. Et puis à un moment, tes stats s’améliorent. Tout se met en place. Je connais mon jeu et je sais le travail que j’y consacre ».

Le déclic est aussi venu de Quin Snyder, qui lui a donné confiance et l’a accompagné à chaque palier, jusqu’à faire de lui le joueur complet qu’il est aujourd’hui, avec encore une énorme marge de progression.

« Quin a vraiment été ce gars qui a cru en moi », a-t-il reconnu. « Je ne vois pas tout cela arriver s’il ne m’avait pas donné cette liberté d’être moi-même. Et je sais que j’ai toujours sa confiance ».

Depuis la blessure de Trae Young, Atlanta s’en sort plutôt bien avec sept victoires en onze matchs, et Jalen Johnson n’y est pas étranger. Les Hawks auront désormais l’occasion d’enchaîner face à des adversaires en difficulté : après New Orleans ce soir, Charlotte puis Washington sont au programme.

Jalen Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ATL 22 5:27 53.7 23.1 71.4 0.1 1.1 1.2 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 2.4 2022-23 ATL 70 14:53 49.1 28.8 62.8 0.7 3.3 4.0 1.2 1.6 0.5 0.6 0.5 5.6 2023-24 ATL 56 33:44 51.1 35.5 72.8 1.3 7.4 8.7 3.6 2.4 1.2 1.8 0.8 16.0 2024-25 ATL 36 35:40 50.0 31.2 74.6 1.7 8.3 10.0 5.0 1.9 1.6 2.9 1.0 18.9 2025-26 ATL 14 33:43 58.0 40.0 81.2 1.1 8.6 9.6 6.6 2.2 1.8 3.1 0.3 22.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.