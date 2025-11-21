Matchs
Programme du soir | Un choc en NBA Cup entre les Rockets et les Nuggets

C’est l’heure de la NBA Cup, avec un joli choc entre les Rockets d’Alperen Sengun et les Nuggets de Nikola Jokic à suivre à partir de 03h30 (Prime Video).

À 01h00, le duel entre les Cavaliers et les Pacers sera également à suivre sur Prime Video alors qu’on suivra avec attention le duel entre les Bulls et le Heat (02h00), qui devrait se jouer sur un rythme effréné.

À 03h00, les Suns défient eux les Wolves, tandis que la soirée se termine à San Francisco, où les Warriors affrontent des Blazers privés de Jrue Holiday et Shaedon Sharpe (04h00).

Programme complet

01h00 | Cleveland – Indiana (Prime Video)
01h30 | Boston – Brooklyn
01h30 | Toronto – Washington
02h00 | Chicago – Miami
02h30 | Dallas – New Orleans
03h00 | Phoenix – Minnesota
03h30 | Houston – Denver (Prime Video)
04h00 | Utah – Oklahoma City
04h00 | Golden State – Portland

