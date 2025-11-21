Programme du soir | Un choc en NBA Cup entre les Rockets et les Nuggets

À 01h00, le duel entre les Cavaliers et les Pacers sera également à suivre sur Prime Video alors qu’on suivra avec attention le duel entre les Bulls et le Heat (02h00), qui devrait se jouer sur un rythme effréné.
À 03h00, les Suns défient eux les Wolves, tandis que la soirée se termine à San Francisco, où les Warriors affrontent des Blazers privés de Jrue Holiday et Shaedon Sharpe (04h00).
Programme complet
01h00 | Cleveland – Indiana (Prime Video)
01h30 | Boston – Brooklyn
01h30 | Toronto – Washington
02h00 | Chicago – Miami
02h30 | Dallas – New Orleans
03h00 | Phoenix – Minnesota
03h30 | Houston – Denver (Prime Video)
04h00 | Utah – Oklahoma City
04h00 | Golden State – Portland