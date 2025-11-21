Programme du soir | Un choc en NBA Cup entre les Rockets et les Nuggets

À 01h00, le duel entre les Cavaliers et les Pacers sera également à suivre sur Prime Video alors qu’on suivra avec attention le duel entre les Bulls et le Heat (02h00), qui devrait se jouer sur un rythme effréné.

À 03h00, les Suns défient eux les Wolves, tandis que la soirée se termine à San Francisco, où les Warriors affrontent des Blazers privés de Jrue Holiday et Shaedon Sharpe (04h00).

Programme complet

01h00 | Cleveland – Indiana (Prime Video)

01h30 | Boston – Brooklyn

01h30 | Toronto – Washington

02h00 | Chicago – Miami

02h30 | Dallas – New Orleans

03h00 | Phoenix – Minnesota

03h30 | Houston – Denver (Prime Video)

04h00 | Utah – Oklahoma City

04h00 | Golden State – Portland