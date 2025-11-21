Rythme faible et rotation large : la recette de Joe Mazzulla pour les nouveaux Celtics

Les Celtics ont été relativement épargnés par les pépins physiques en ce début de saison. Mis à part la rupture du tendon d’Achille de Jayson Tatum survenue lors des derniers playoffs, seul Luka Garza a manqué une rencontre pour une véritable blessure. L’intérieur a ainsi raté le deuxième match de la saison face aux Knicks, à cause du protocole commotion. Hormis ce cas, les rares absences côté Boston relevaient de raisons personnelles.

Et confronté à un effectif remanié durant l’intersaison, qui doit à la fois intégrer de nouveaux visages et apprendre à vivre sans Jayson Tatum, Joe Mazzulla a choisi de ne pas figer sa rotation. Le coach préfère s’adapter à l’état de forme du moment et donner du temps de jeu à ceux qui sont prêts.

« J’apprécie tout ce que les gars font pour entretenir leur corps afin d’être prêts à jouer, et la ligue va de plus en plus vite », souligne Joe Mazzulla. « C’est l’une des raisons pour lesquelles il est important de ne pas avoir de rotation fixe, de faire jouer 11 ou 12 gars. Avoir des joueurs en forme, c’est primordial. »

Résultat : seuls trois joueurs dépassent les 25 minutes de moyenne cette saison, Derrick White (32.9), Payton Pritchard (32.1) et Jaylen Brown (32.1), contre sept joueurs au-dessus de ce seuil la saison passée.

Se reposer sur le joueur le plus frais

Dans une NBA où le jeu s’accélère d’année en année, les Celtics vont de leur côté à contre-courant avec seulement 96.4 possessions par match, soit le plus faible « pace » de toute la ligue. Dans cette saison particulière, où les ambitions du club ont évidemment été revues à la baisse, Joe Mazzulla en profite pour offrir davantage d’opportunités à son banc. Cela a permis de belles surprises, à l’image de Jordan Walsh ou Josh Minott.

Cantonné au bout du banc chez les Wolves, Josh Minott a gagné sa place grâce à sa défense et à son activité au rebond. Il a même été titularisé à neuf reprises. Il tourne désormais à 20 minutes par soir, soit plus du triple de son temps de jeu de la saison passée, où il ne bénéficiait que de six minutes par match…

« La clé pour réussir dans cette ligue ces dernières années, ça a été l’énergie, la dureté, l’impact physique sur tout le terrain, le fait d’accélérer le jeu et d’imposer son rythme », analyse Joe Mazzulla. « C’est pour cela qu’on peut s’appuyer sur un joueur différent chaque soir, sur celui qui est le plus frais, mentalement comme physiquement. »