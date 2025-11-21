Audiences TV : la NBA fête son nouveau contrat TV avec un superbe premier mois

La NBA peut fêter son nouveau contrat TV. La Grande Ligue annonce ainsi que plus de 60 millions de téléspectateurs ont suivi, aux États-Unis, les matchs diffusés au niveau national sur NBC/Peacock, Prime Video et ESPN durant le premier mois de la saison régulière. Il s’agit de la meilleure entame depuis quinze ans, hors saison 2011/12 qui avait débuté le jour de Noël, traditionnel pic d’audience, à la suite du « lockout ».

Ce démarrage en trombe permet donc à la NBA de bien fêter son nouveau contrat record de 11 ans et 76 milliards de dollars avec ses diffuseurs. D’autant que l’engouement dépasse largement le cadre de la télévision classique.

Sur les réseaux sociaux, les contenus estampillés NBA totalisent déjà plus de 30 milliards de vues, que ce soit sur les plateformes officielles de la ligue ou celles d’autres médias. C’est aussi un record à ce stade d’une saison. Côté business, la boutique en ligne NBAStore.com affiche une hausse de plus de 20 % des ventes de produits dérivés, portée par la « nouvelle génération de stars » de la NBA : Shai Gilgeous-Alexander, Anthony Edwards, Victor Wembanyama, Tyrese Maxey, Cooper Flagg, Jalen Brunson ou encore Luka Doncic.

Les salles affichent aussi complet

Et le numérique suit la même tendance. Le League Pass a vu ses abonnements progresser de 10 %, tandis que le temps passé devant les matchs via la plateforme grimpe de 8 %.

Enfin, les salles restent pleines. L’affluence est, pour l’instant, au niveau de la saison passée, la deuxième meilleure de l’histoire avec environ 97 % de taux de remplissage. Dix franchises ont vendu tous les billets de leurs rencontres à domicile jusqu’ici : Celtics, Cavaliers, Warriors, Rockets, Heat, Knicks, Thunder, Suns, Spurs et Jazz. D’autres, comme Atlanta ou Charlotte, enregistrent une progression proche de 10 %.

En Europe aussi, Prime Video se félicite des audiences des matchs NBA, la rencontre entre les Spurs et les Nets du 26 octobre ayant notamment été le match de saison régulière en « prime time » européen le plus regardé de l’histoire sur le Vieux Continent, hors rencontres de Noël et matchs délocalisés à Paris.