LaMelo Ball prêt à forcer son départ des Hornets ?

Et si c’était le début d’un feuilleton LaMelo Ball chez les Hornets ? D’après Yahoo! Sports, il serait effectivement « ouvert à un transfert loin de la franchise », étant de plus en plus frustré par la situation en Caroline du Nord.

Collectivement, les résultats de Charlotte restent ainsi mauvais (4 victoires et 11 défaites, pour une 12e place à l’Est), après bientôt dix ans sans playoffs. Individuellement, le joueur de 24 ans est tout autant décevant, entre blessures à répétition et statistiques qui ne suffisent pas à faire décoller l’équipe : 21.6 points, 9.6 passes, 6.9 rebonds et 1.4 interception, mais à 39% d’adresse et avec 3.7 ballons perdus.

Mercredi soir, LaMelo Ball a même été laissé sur le banc en fin de match, dans la nouvelle défaite des Hornets contre des Pacers pourtant en pleine galère collective. La goutte de trop ? Sur X/Twitter, l’intéressé s’est en tout cas fendu d’un emoji clown pour réagir aux rumeurs le concernant.

Pour ne rien arranger, Yahoo! Sports glisse que les dirigeants de Charlotte « hésitent de plus en plus » à faire de « Melo » le visage de leur franchise, alors que le rookie Kon Knueppel a démarré fort, que Brandon Miller est également présent dans l’effectif et que le comportement du meneur All-Star laisse parfois à désirer sur le terrain. Quand il est en mesure de jouer, tout du moins.

Pour Marc Stein et Jake Fischer, les Hornets ne seraient cependant pas encore prêts à écouter les offres pour LaMelo Ball, censé toucher plus de 130 millions de dollars sur les trois prochaines saisons. Affaire à suivre, donc…

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 28:48 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.7 2021-22 CHA 75 32:18 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35:13 41.1 37.6 83.6 1.2 5.3 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32:19 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 2024-25 CHA 47 32:01 40.5 33.9 84.3 1.0 3.9 4.9 7.4 3.3 1.1 3.6 0.3 25.2 2025-26 CHA 8 31:53 40.5 31.5 84.6 1.3 5.6 6.9 9.6 3.3 1.4 3.4 0.1 22.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.