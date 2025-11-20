Aaron Holiday a mis les Rockets sur orbite

Le héros de ce match entre Cavaliers et Rockets aurait pu s’appeler Donovan Mitchell. Longtemps muselé par la défense de Houston, la star de Cleveland ne se réveille qu’au cours des douze dernières minutes, y inscrivant 19 de ses 21 points. Mais dans le « money time », un autre joueur lui vole la vedette : Aaron Holiday.

Limité à quatre points avant le début du dernier quart-temps, le meneur des Rockets va prendre un malin plaisir à doucher tous les espoirs de retour des Cavaliers. Cleveland est revenu à quatre longueurs après avoir effacé 17 des 21 points de retard ? Il répond d’entrée de quatrième quart-temps avec un tir à 3-points qui remet Houston à +7.

À cinq minutes du terme, il scelle quasiment le sort de la rencontre. Alors que l’avance des Rockets n’est plus que de cinq unités, il intercepte une passe d’Evan Mobley, provoque une faute de Donovan Mitchell et convertit ses deux lancers. Dans la foulée, le benjamin de la fratrie Holiday sanctionne encore à 3-points, puis ajoute un 2+1.

« Parfois, quand vous avez besoin de stops et de paniers, Aaron Holiday se montre », apprécie son coach, Ime Udoka. « Depuis trois ou quatre matchs, alors que nous commençons à avoir des blessés, il fait ça. C’est un luxe d’avoir un gars qui est toujours prêt. »

Un coup de chaud, symbole d’une montée en puissance

Portés par ce coup de chaud, les Rockets reprennent 11 points d’avance et les Cavaliers ne reviendront plus, s’inclinant finalement 114–104. Sorti du banc, le joueur de 29 ans conclut la soirée avec 18 points en 19 minutes, dont 14 dans le dernier quart-temps, à 5/7 aux tirs et 3/5 à 3-points.

« J’ai juste aidé mon équipe à gagner », résume Aaron Holiday. « Mes coéquipiers ont fait du bon travail pour me trouver des tirs ouverts. Ramener la victoire, c’est toujours une bonne chose. Ça nous donne plus d’énergie. Nous sommes une équipe intelligente et nous trouvons simplement nos bons spots en attaque comme en défense. »

Dans une équipe de Houston qui commence à accumuler les absents (Fred VanVleet, Dorian Finney-Smith, Tari Eason…), Aaron Holiday saisit pleinement sa chance. Sur les trois derniers matchs des Rockets, il tourne ainsi à 12.7 points de moyenne à 64 % aux tirs, dont 54 % derrière l’arc. Une belle dynamique individuelle qui accompagne la forme du moment des Texans, auteurs de cinq victoires consécutives avant d’aller défier les Nuggets vendredi.

Aaron Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 IND 50 12:55 40.1 33.9 82.0 0.1 1.2 1.3 1.7 1.4 0.4 0.8 0.3 5.9 2019-20 IND 66 24:30 41.4 39.4 85.1 0.3 2.0 2.4 3.4 1.8 0.8 1.3 0.2 9.5 2020-21 IND 66 17:49 39.0 36.8 81.9 0.2 1.1 1.3 1.9 1.4 0.7 1.0 0.2 7.2 2021-22 PHO 22 16:16 41.1 44.4 93.9 0.7 1.8 2.5 3.4 1.5 0.8 1.3 0.0 6.8 2021-22 WAS 41 16:10 46.7 34.3 80.0 0.2 1.4 1.6 1.9 1.5 0.6 1.0 0.2 6.1 2022-23 ATL 63 13:25 41.8 40.9 84.4 0.4 0.8 1.2 1.4 1.3 0.6 0.6 0.2 3.9 2023-24 HOU 78 16:16 44.6 38.7 92.1 0.3 1.3 1.6 1.8 1.6 0.5 0.7 0.1 6.6 2024-25 HOU 62 12:46 43.7 39.8 82.9 0.2 1.0 1.3 1.3 1.0 0.3 0.6 0.2 5.5 2025-26 HOU 8 9:45 60.0 50.0 92.9 0.0 0.5 0.5 0.9 0.9 0.3 0.6 0.1 6.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.