Programme du soir | Jimmy Butler va-t-il rater le match à Miami ?

À 01h00, les Cavaliers font face aux Rockets (beIN Sports 1) alors que les Raptors veulent confirmer leur bonne période chez les Sixers à la même heure.

À 03h30, les Mavs reçoivent les Knicks (beIN Sports 1) pour de potentielles retrouvailles avec Jalen Brunson.

Programme complet

01h00 | Cleveland – Houston (beIN Sports 1)

01h00 | Indiana – Charlotte

01h00 | Philadelphie – Toronto

01h30 | Miami – Golden State

02h00 | Minnesota – Washington

02h00 | New Orleans – Denver

02h00 | Oklahoma City – Sacramento

03h30 | Dallas – New York (beIN Sports 1)

04h00 | Portland – Chicago