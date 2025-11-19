Matchs
NBA
Matchs
NBA
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Programme du soir | Jimmy Butler va-t-il rater le match à Miami ?

Publié le 19/11/2025 à 20:47 Twitter Facebook

Annoncé touché à la cheville, Stephen Curry ne jouera pas ce soir à Miami (01h30). Jimmy Butler, souffrant du dos, est annoncé incertain…

À 01h00, les Cavaliers font face aux Rockets (beIN Sports 1) alors que les Raptors veulent confirmer leur bonne période chez les Sixers à la même heure.

À 03h30, les Mavs reçoivent les Knicks (beIN Sports 1) pour de potentielles retrouvailles avec Jalen Brunson.

Programme complet

01h00 | Cleveland – Houston (beIN Sports 1)
01h00 | Indiana – Charlotte
01h00 | Philadelphie – Toronto
01h30 | Miami – Golden State
02h00 | Minnesota – Washington
02h00 | New Orleans – Denver
02h00 | Oklahoma City – Sacramento
03h30 | Dallas – New York (beIN Sports 1)
04h00 | Portland – Chicago

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Miami Heat en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes