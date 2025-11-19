Programme du soir | Jimmy Butler va-t-il rater le match à Miami ?

À 01h00, les Cavaliers font face aux Rockets (beIN Sports 1) alors que les Raptors veulent confirmer leur bonne période chez les Sixers à la même heure.
À 03h30, les Mavs reçoivent les Knicks (beIN Sports 1) pour de potentielles retrouvailles avec Jalen Brunson.
Programme complet
01h00 | Cleveland – Houston (beIN Sports 1)
01h00 | Indiana – Charlotte
01h00 | Philadelphie – Toronto
01h30 | Miami – Golden State
02h00 | Minnesota – Washington
02h00 | New Orleans – Denver
02h00 | Oklahoma City – Sacramento
03h30 | Dallas – New York (beIN Sports 1)
04h00 | Portland – Chicago