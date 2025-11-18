Programme du soir | LeBron James prêt à débuter sa 23e saison en NBA

Avant ça, les Warriors rendent visite au Magic (01h00) alors que les Hawks, avec un Zaccharie Risacher incertain après sa grosse chute, vont tenter de stopper la série des Pistons (01h30).
Sans Victor Wembanyama, les Spurs défient les Grizzlies (02h00, beIN Sports 1) alors que la soirée se termine à Portland, où les Blazers vont tenter de reprendre leur marche en avant face aux Suns (05h00, beIN Sports 2).
Programme complet
01h00 | Orlando – Golden State
01h30 | Brooklyn – Boston
01h30 | Atlanta – Detroit
02h00 | San Antonio – Memphis (beIN Sports 1)
04h30 | LA Lakers – Utah
05h00 | Portland – Phoenix (beIN Sports 2)