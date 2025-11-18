Quand Rick Carlisle prend un temps-mort de trop…

Dans le jargon du basket, on appelle cela « faire une Chris Webber ». Depuis cette action mythique de l'ancien intérieur, en finale NCAA 1993, c'est ainsi que l'on nomme le fait de prendre un temps-mort qu'on n'a plus en stock. Les arbitres sifflent alors une faute technique.

Aussi, quand cela arrive, c'est souvent involontaire, c'est une erreur, un oubli. Sauf à Indiana cette saison. Face aux Pistons, alors que son équipe est menée de 18 points et qu'il ne reste que 140 secondes à jouer, Rick Carlisle a demandé un temps-mort, pour faire sortir ses titulaires. Il l'a eu, mais avec une faute technique.

Et c'est le troisième match de suite que le coach des Pacers fait cela en dernier quart-temps. Il accepte de prendre une faute technique pour avoir ce moment, puisque cela ne change rien au résultat. C'est peut-être le symbole le plus fort, devant le bilan ou les blessures, de ce début de saison catastrophique des finalistes 2025.

« Parfois, j'ai le sentiment qu'on a besoin de souffler. Parfois, et c'était le cas dans ce match, je voulais faire des changements », se justifie Rick Carlisle. « Les gars n'étaient pas à la table de marque à temps et la seule façon de faire les changements, c'était de prendre le temps-mort. Et ce n'est qu'un point, qui n'est pas important, et cela en valait la peine pour reposer les titulaires. »

Avec une seule victoire pour 13 défaites, dont huit d'affilée, Rick Carlisle et les Pacers – pire équipe de la NBA sur ce début de saison – ne sont, en effet, plus à un point près…