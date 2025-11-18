Matchs
Quand Rick Carlisle prend un temps-mort de trop…

NBA – Depuis trois matches, le coach des Pacers accepte de se faire siffler une faute technique pour prendre un temps-mort qu'il n'a pas. C'est dire si Indiana est à la peine…

Dans le jargon du basket, on appelle cela « faire une Chris Webber ». Depuis cette action mythique de l'ancien intérieur, en finale NCAA 1993, c'est ainsi que l'on nomme le fait de prendre un temps-mort qu'on n'a plus en stock. Les arbitres sifflent alors une faute technique.

Aussi, quand cela arrive, c'est souvent involontaire, c'est une erreur, un oubli. Sauf à Indiana cette saison. Face aux Pistons, alors que son équipe est menée de 18 points et qu'il ne reste que 140 secondes à jouer, Rick Carlisle a demandé un temps-mort, pour faire sortir ses titulaires. Il l'a eu, mais avec une faute technique.

Et c'est le troisième match de suite que le coach des Pacers fait cela en dernier quart-temps. Il accepte de prendre une faute technique pour avoir ce moment, puisque cela ne change rien au résultat. C'est peut-être le symbole le plus fort, devant le bilan ou les blessures, de ce début de saison catastrophique des finalistes 2025.

« Parfois, j'ai le sentiment qu'on a besoin de souffler. Parfois, et c'était le cas dans ce match, je voulais faire des changements », se justifie Rick Carlisle. « Les gars n'étaient pas à la table de marque à temps et la seule façon de faire les changements, c'était de prendre le temps-mort. Et ce n'est qu'un point, qui n'est pas important, et cela en valait la peine pour reposer les titulaires. »

Avec une seule victoire pour 13 défaites, dont huit d'affilée, Rick Carlisle et les Pacers – pire équipe de la NBA sur ce début de saison – ne sont, en effet, plus à un point près…

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Bennedict Mathurin 3 32:40 51.1 42.1 77.5 1.0 4.7 5.7 2.3 3.0 0.3 0.0 3.7 29.0
Pascal Siakam 13 34:55 45.4 36.2 67.6 1.8 5.3 7.1 4.8 2.5 1.2 0.4 3.2 24.9
Andrew Nembhard 7 28:34 39.8 32.5 97.3 0.3 1.4 1.7 6.1 2.4 0.3 0.3 2.4 17.6
Aaron Nesmith 11 30:27 36.7 37.3 79.5 1.5 2.9 4.5 1.5 0.7 0.8 0.3 2.5 15.5
Obi Toppin 3 27:20 41.7 17.6 100.0 1.0 5.7 6.7 1.7 2.0 1.0 0.0 2.3 14.0
Quenton Jackson 5 20:12 54.1 50.0 72.2 1.0 2.4 3.4 3.6 1.2 1.0 0.2 2.0 11.8
Jarace Walker 14 29:04 29.8 26.4 79.5 0.8 4.4 5.2 3.0 2.3 0.6 0.5 2.1 10.0
Isaiah Jackson 14 19:09 58.0 0 79.4 2.8 3.6 6.4 1.1 1.1 0.7 0.4 3.3 8.6
T.j. Mcconnell 4 14:30 34.3 16.7 100.0 0.3 0.8 1.0 2.3 0.3 0.8 0.0 1.3 6.5
Ben Sheppard 14 25:17 31.4 22.4 76.9 0.9 3.6 4.5 1.8 0.6 0.5 0.2 2.5 6.4
Mac Mcclung 3 11:20 38.9 20.0 75.0 0.0 1.3 1.3 0.3 0.7 1.7 0.3 2.0 6.3
Rayj Dennis 11 14:38 31.4 32.4 88.9 0.7 1.0 1.7 2.3 1.3 0.3 0.4 1.5 5.8
Tony Bradley 14 14:34 58.9 0.0 68.4 2.1 1.4 3.4 0.8 0.5 0.1 0.2 2.5 5.6
Jay Huff 14 14:26 37.5 26.5 69.2 1.0 1.9 2.9 0.7 0.6 0.1 1.8 2.0 5.4
Jeremiah Robinson-earl 9 20:47 35.8 17.6 88.9 2.8 3.9 6.7 0.8 0.7 0.6 0.0 1.1 5.4
James Wiseman 1 20:00 66.7 0 0 4.0 0.0 4.0 0.0 3.0 0.0 1.0 2.0 4.0
Monté Morris 6 10:50 35.0 25.0 50.0 0.2 1.0 1.2 1.5 0.3 0.2 0.2 0.5 3.0
Johnny Furphy 3 12:20 50.0 66.7 0 0.3 1.7 2.0 0.0 1.0 0.7 0.0 1.3 2.7
Taelon Peter 10 9:00 25.0 22.7 100.0 0.4 1.0 1.4 1.3 0.8 0.2 0.2 0.5 2.0
Cody Martin 4 13:45 20.0 0.0 50.0 0.3 3.3 3.5 0.5 1.0 1.0 0.5 1.3 1.8

Par Jonathan Demay
