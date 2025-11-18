Quand Rick Carlisle prend un temps-mort de trop…

Dans le jargon du basket, on appelle cela « faire une Chris Webber ». Depuis cette action mythique de l'ancien intérieur, en finale NCAA 1993, c'est ainsi que l'on nomme le fait de prendre un temps-mort qu'on n'a plus en stock. Les arbitres sifflent alors une faute technique.
Aussi, quand cela arrive, c'est souvent involontaire, c'est une erreur, un oubli. Sauf à Indiana cette saison. Face aux Pistons, alors que son équipe est menée de 18 points et qu'il ne reste que 140 secondes à jouer, Rick Carlisle a demandé un temps-mort, pour faire sortir ses titulaires. Il l'a eu, mais avec une faute technique.
Et c'est le troisième match de suite que le coach des Pacers fait cela en dernier quart-temps. Il accepte de prendre une faute technique pour avoir ce moment, puisque cela ne change rien au résultat. C'est peut-être le symbole le plus fort, devant le bilan ou les blessures, de ce début de saison catastrophique des finalistes 2025.
« Parfois, j'ai le sentiment qu'on a besoin de souffler. Parfois, et c'était le cas dans ce match, je voulais faire des changements », se justifie Rick Carlisle. « Les gars n'étaient pas à la table de marque à temps et la seule façon de faire les changements, c'était de prendre le temps-mort. Et ce n'est qu'un point, qui n'est pas important, et cela en valait la peine pour reposer les titulaires. »
Avec une seule victoire pour 13 défaites, dont huit d'affilée, Rick Carlisle et les Pacers – pire équipe de la NBA sur ce début de saison – ne sont, en effet, plus à un point près…
|Tirs
|Rebonds
|Joueurs
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Bp
|Int
|Ct
|Fte
|Pts
|Bennedict Mathurin
|3
|32:40
|51.1
|42.1
|77.5
|1.0
|4.7
|5.7
|2.3
|3.0
|0.3
|0.0
|3.7
|29.0
|Pascal Siakam
|13
|34:55
|45.4
|36.2
|67.6
|1.8
|5.3
|7.1
|4.8
|2.5
|1.2
|0.4
|3.2
|24.9
|Andrew Nembhard
|7
|28:34
|39.8
|32.5
|97.3
|0.3
|1.4
|1.7
|6.1
|2.4
|0.3
|0.3
|2.4
|17.6
|Aaron Nesmith
|11
|30:27
|36.7
|37.3
|79.5
|1.5
|2.9
|4.5
|1.5
|0.7
|0.8
|0.3
|2.5
|15.5
|Obi Toppin
|3
|27:20
|41.7
|17.6
|100.0
|1.0
|5.7
|6.7
|1.7
|2.0
|1.0
|0.0
|2.3
|14.0
|Quenton Jackson
|5
|20:12
|54.1
|50.0
|72.2
|1.0
|2.4
|3.4
|3.6
|1.2
|1.0
|0.2
|2.0
|11.8
|Jarace Walker
|14
|29:04
|29.8
|26.4
|79.5
|0.8
|4.4
|5.2
|3.0
|2.3
|0.6
|0.5
|2.1
|10.0
|Isaiah Jackson
|14
|19:09
|58.0
|0
|79.4
|2.8
|3.6
|6.4
|1.1
|1.1
|0.7
|0.4
|3.3
|8.6
|T.j. Mcconnell
|4
|14:30
|34.3
|16.7
|100.0
|0.3
|0.8
|1.0
|2.3
|0.3
|0.8
|0.0
|1.3
|6.5
|Ben Sheppard
|14
|25:17
|31.4
|22.4
|76.9
|0.9
|3.6
|4.5
|1.8
|0.6
|0.5
|0.2
|2.5
|6.4
|Mac Mcclung
|3
|11:20
|38.9
|20.0
|75.0
|0.0
|1.3
|1.3
|0.3
|0.7
|1.7
|0.3
|2.0
|6.3
|Rayj Dennis
|11
|14:38
|31.4
|32.4
|88.9
|0.7
|1.0
|1.7
|2.3
|1.3
|0.3
|0.4
|1.5
|5.8
|Tony Bradley
|14
|14:34
|58.9
|0.0
|68.4
|2.1
|1.4
|3.4
|0.8
|0.5
|0.1
|0.2
|2.5
|5.6
|Jay Huff
|14
|14:26
|37.5
|26.5
|69.2
|1.0
|1.9
|2.9
|0.7
|0.6
|0.1
|1.8
|2.0
|5.4
|Jeremiah Robinson-earl
|9
|20:47
|35.8
|17.6
|88.9
|2.8
|3.9
|6.7
|0.8
|0.7
|0.6
|0.0
|1.1
|5.4
|James Wiseman
|1
|20:00
|66.7
|0
|0
|4.0
|0.0
|4.0
|0.0
|3.0
|0.0
|1.0
|2.0
|4.0
|Monté Morris
|6
|10:50
|35.0
|25.0
|50.0
|0.2
|1.0
|1.2
|1.5
|0.3
|0.2
|0.2
|0.5
|3.0
|Johnny Furphy
|3
|12:20
|50.0
|66.7
|0
|0.3
|1.7
|2.0
|0.0
|1.0
|0.7
|0.0
|1.3
|2.7
|Taelon Peter
|10
|9:00
|25.0
|22.7
|100.0
|0.4
|1.0
|1.4
|1.3
|0.8
|0.2
|0.2
|0.5
|2.0
|Cody Martin
|4
|13:45
|20.0
|0.0
|50.0
|0.3
|3.3
|3.5
|0.5
|1.0
|1.0
|0.5
|1.3
|1.8