Poster dunk, contre autoritaire… Le grand final de Brandon Ingram

« Quand il montre ce niveau d’explosivité, quand il joue au-dessus du cercle, c’est un joueur terrifiant pour tous les adversaires. » Les Hornets – et plus particulièrement Ryan Kalkbrenner – pourront confirmer ce constat fait par Darko Rajakovic au sujet de Brandon Ingram.

À moins de sept minutes d’une rencontre très disputée entre Toronto et Charlotte, l’ailier des Raptors est allé grimper sur le pivot d’en face pour finir avec autorité. Un « poster dunk » qui a fait se lever tout le banc local et fait vibrer la Scotiabank Arena.

« Ça faisait un moment que je n’avais pas pu sauter aussi haut. Depuis que je suis absent depuis décembre, j’essaie de retrouver mes sensations. Donc oui, ça m’a clairement redonné de la confiance, d’aller au cercle et de pouvoir finir au-dessus. J’espère pouvoir continuer comme ça », affiche Brandon Ingram dont la blessure à la cheville l’avait privé de parquets pendant des mois.

Plus de patience devant une prise à deux

Sur ce match, l’ailier n’a pas fait que rassurer sur son état physique. Il a aussi brillé par son intelligence de jeu. À 30 secondes de la fin, avec les deux équipes à égalité, il a été servi poste bas et dos à panier face à Collin Sexton, avant d’être pris à deux. Là, plutôt que de forcer son « turnaround » ligne de fond, il a feinté pour mieux trouver RJ Barrett qui coupait au cercle.

« Il était clairement au bon endroit au bon moment », explique Brandon Ingram sur son coéquipier, qui l’avait vu « flasher » plus tôt dans la rencontre sur des séquences similaires au poste impliquant aussi Scottie Barnes. Ce ballon offert paraît naturel, alors qu’il ne l’a pas toujours été pour le joueur de 28 ans.

« Je n’étais pas capable d’être aussi patient dans des moments comme celui-là au début de ma carrière, même il y a deux ans. Et à force de le vivre encore et encore, j’ai respiré profondément. Je savais que je devais être patient, qu’ils allaient envoyer un deuxième défenseur et je savais que je ne voulais pas perdre la balle. S’ils ne venaient pas, j’allais tirer un ‘turnaround’ sur Collin parce qu’il est trop petit. Ou j’aurais peut-être quand même tiré sur la prise à deux », rigole-t-il.

« Ils savent à quel point il est dangereux. Il les a fait souffrir toute la partie avec ses attaques au poste et ses isolations, donc il faut envoyer de l’aide. RJ a fait une superbe coupe dans le jeu. (Ingram) attire tellement l’attention. Il est tellement talentueux. Une fois qu’il arrive aux bons endroits, c’est impossible à arrêter », juge Scottie Barnes, auteur d’un contre décisif au buzzer sur Collin Sexton qui cherchait à égaliser.

Un entraînement en attendant les playoffs

Quelques secondes plus tôt, l’inévitable Brandon Ingram avait signé un contre encore plus spectaculaire sur sa cible préférée de la soirée, Ryan Kalkbrenner. Le genre d’action qui fait dire à son coach qu’il a été « très bon » défensivement sur ce match « avec sa pression sur le ballon, son activité des mains et sa protection du cercle ».

Son gros « money time » venait clore l’un de ses matchs les plus complets avec Toronto : 27 points (9/21 aux tirs), 6 rebonds, 3 passes, 3 contres et 2 interceptions. Et surtout une 4e victoire de rang pour les Raptors, à la 3e place à l’Est. Bien intégré à sa nouvelle formation, Brandon Ingram voit d’un très bon œil ce genre de fin de match indécise.

« C’est un entraînement pour notre objectif à long terme. Exécuter dans des situations serrées, essayer de déterminer quel est le meilleur tir sur le terrain. Mais aussi en défense, se couvrir les uns les autres. On sait que ça va nous aider quand on arrivera en playoffs », se projette déjà l’ailier qui a une toute petite expérience en phases finales (10 matchs en carrière).

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 29:54 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 33:28 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 33:51 49.7 33.0 67.5 0.8 4.3 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 NO 62 33:56 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.0 0.6 23.8 2020-21 NO 61 34:19 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NO 55 33:59 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.7 0.5 22.7 2022-23 NO 45 34:11 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NO 64 32:52 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.5 0.6 20.8 2024-25 NO 18 33:03 46.5 37.4 85.5 0.9 4.6 5.6 5.2 2.5 0.9 3.8 0.6 22.2 2025-26 TOR 14 33:26 48.6 27.9 88.1 0.7 5.3 6.0 3.8 2.4 1.0 2.6 0.8 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.