Programme du soir | Paul George de retour… face aux Clippers

À la même heure, les Cavaliers reçoivent les Bucks (beIN Sports 1) alors que les Pacers défient les Pistons.

Toujours à l'Est, le Heat fait face aux Knicks (01h30) alors que les Wolves accueillent les Mavericks (02h00) quand la soirée se termine du côté de Denver, avec le duel entre les Nuggets et les Bulls (03h00).

Programme complet

01h00 | Cleveland – Milwaukee (beIN Sports 1)

01h00 | Detroit – Indiana

01h00 | Philadelphie – LA Clippers

01h30 | Miami – New York

01h30 | Toronto – Charlotte

02h00 | Minnesota – Dallas

02h00 | New Orleans – Oklahoma City

03h00 | Denver – Chicago