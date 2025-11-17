Programme du soir | Paul George de retour… face aux Clippers

À la même heure, les Cavaliers reçoivent les Bucks (beIN Sports 1) alors que les Pacers défient les Pistons.
Toujours à l'Est, le Heat fait face aux Knicks (01h30) alors que les Wolves accueillent les Mavericks (02h00) quand la soirée se termine du côté de Denver, avec le duel entre les Nuggets et les Bulls (03h00).
Programme complet
01h00 | Cleveland – Milwaukee (beIN Sports 1)
01h00 | Detroit – Indiana
01h00 | Philadelphie – LA Clippers
01h30 | Miami – New York
01h30 | Toronto – Charlotte
02h00 | Minnesota – Dallas
02h00 | New Orleans – Oklahoma City
03h00 | Denver – Chicago