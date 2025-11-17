Tyrese Martin, un vrai sorcier face aux Wizards

Face aux Wizards, les Nets ont pris dix points d’avance au cours du deuxième quart-temps et il a fallu attendre le troisième acte pour voir Washington revenir à un point.

Cependant, la franchise de la capitale n’a réussi ni à égaliser ni à prendre l’avantage. La cause ? Tyrese Martin, qui a décidé de réduire à néant tous les efforts des coéquipiers de Bilal Coulibaly et Alex Sarr.

En 90 secondes, le joueur de Brooklyn efface ainsi Tre Johnson pour s’ouvrir l’accès au cercle puis il plante un tir à 3-points. Enfin, il réussit un nouveau « lay-up » pour redonner dix points d’avance à son équipe.

« Il y a eu ce passage dans le troisième quart-temps où Washington est revenu au score et où le groupe des remplaçants a fait un run incroyable », félicite Jordi Fernandez après la rencontre. « Vous êtes frappés puis vous frappez à votre tour. C'est dans ces moments-là que l’on voit la progression et que le groupe se soude. »

Si l’entraîneur des Nets mentionne le « run » porté par Tyrese Martin à la fin du troisième quart-temps, le principal intéressé préfère parler de la défense de son équipe : « On s’est concentré sur la défense sur transition et sur les rebonds défensifs. On a pu faire ce run et trouver de bons tirs. Nous avons remporté le deuxième et le quatrième quart-temps et nous n'en avons perdu aucun. Cela nous a mis dans une bonne position. »

Présent aussi en défense

Tyrese Martin poursuit son festival face à la défense de Washington au début du quatrième quart-temps pour sceller définitivement le sort de la rencontre. Il délivre trois passes décisives pour Noah Clowney, qui sanctionne à 3-points à chaque fois, réussit un 2+1, intercepte une passe de Kyshawn George puis conclut en dunk sur contre-attaque. Dans son sillage, les Nets entament le dernier acte sur un 14-4 qui porte l’écart à vingt points, un gouffre que Washington ne comblera jamais. Brooklyn s’impose et met un terme à sa série de quatre défaites consécutives.

« Je me suis contenté de respecter le plan de jeu », résume Tyrese Martin. « J’ai continué d’attaquer le panier tout en sachant où se trouvaient mes shooteurs sur le côté faible. J’ai pu aller au cercle et trouver Noah [Clowney] deux fois. Les gars occupaient les bons espaces et jouaient dans le rythme du match, avec confiance. »

Sorti du banc, Tyrese Martin termine la partie deuxième meilleur scoreur des Nets avec 20 points à 8/12 aux tirs, derrière les 34 unités de Michael Porter Jr. Au-delà de son apport offensif, l’arrière de Brooklyn signe aussi deux contres, un record en carrière, lui qui n’en avait réalisé que dix lors de ses 88 premiers matchs NBA.

Tyrese Martin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ATL 16 4:08 39.1 14.3 100.0 0.3 0.4 0.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 1.3 2024-25 BKN 60 21:55 40.6 35.1 79.3 1.0 2.7 3.7 2.0 1.3 0.6 1.2 0.2 8.7 2025-26 BKN 12 20:45 32.9 27.5 62.5 1.0 2.3 3.3 2.3 1.0 0.5 1.0 0.1 6.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.