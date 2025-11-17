Adidas et Anthony Edwards ont fait saliver le grand public avec la A.E. 2 et les coloris continuent de sortir au compte-goutte. Le troisième coloris baptisé « Core Black » vient compléter la collection après les versions « With Love » et « Blue Burst ».

La tige principalement noire est flanquée de bandes blanches qui rejoignent la semelle et de finitions en rouge, pour faire ressortir le logo de l'arrière des Wolves sur la languette ou celui de la marque aux trois bandes au niveau du talon.

Sur cette deuxième chaussure signature, la « cage » latérale en TPU s'est affinée et figure désormais sur les côtés de l'avant de la chaussure pour laisser place à une empeigne en mesh plus classique. Le reste semble assez similaire, que ce soit la partie supérieure dans un style « chausson », qu'on retrouvait aussi sur la « Ice Trae » ou encore sur l'embout avant de la paire. Le logo adidas figure toujours sur le talon, tout comme celui du joueur sur la languette.

La adidas A.E. 2 « Core Black » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.