Le grand retour de la Air Jordan 1 Low « Chicago »

La Air Jordan 1 Low s'offre une touche rétro avec la sortie de ce coloris « Chicago », celui qui a fait le succès de la marque, et notamment sur cette toute première Air Jordan.

La tige entre rouge et blanc est contrastée par un « Swoosh » noir. Les lacets en noir complètent le contraste, avec également le logo Jordan Brand sur le talon. L'ensemble repose sur une semelle en blanc et rouge.

La Air Jordan 1 Low « Chicago » est d'ores et déjà en vente sur Basket4Ballers au prix de 160 euros. C'est le septième coloris de la Air Jordan 1 Low disponible actuellement sur Basket4Ballers.