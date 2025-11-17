Matchs
NBA hier
Matchs
hier
BOS121
LAC118
SAS123
SAC110
WAS106
BRO129
HOU117
ORL113
NOR106
GSW124
DAL138
POR133
PHO122
ATL124
UTH150
CHI147
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Le grand retour de la Air Jordan 1 Low « Chicago »

Publié le 17/11/2025 à 10:06 Twitter Facebook

Sneakers – Difficile de faire plus mythique que cette Air Jordan 1 aux couleurs des Bulls qui fait son grand retour sur le marché mondial.

La Air Jordan 1 Low s'offre une touche rétro avec la sortie de ce coloris « Chicago », celui qui a fait le succès de la marque, et notamment sur cette toute première Air Jordan.

La tige entre rouge et blanc est contrastée par un « Swoosh » noir. Les lacets en noir complètent le contraste, avec également le logo Jordan Brand sur le talon. L'ensemble repose sur une semelle en blanc et rouge.

La Air Jordan 1 Low « Chicago » est d'ores et déjà en vente sur Basket4Ballers au prix de 160 euros. C'est le septième coloris de la Air Jordan 1 Low disponible actuellement sur Basket4Ballers.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Romain Davesne
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes