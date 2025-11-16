NBA
Pronostics NBA | Misez sur Alex Sarr face aux Nets

Publié le 16/11/2025 à 19:51 Twitter Facebook

Paris sportifs – Depuis dix ans, pariez sur la NBA avec Basket USA et Unibet. Ce dimanche, les Wizards reçoivent les Nets dans un duel des bas-fonds de l'Est.

Alex SarrL'occasion pour les Wizards de récolter leur deuxième victoire de la campagne ? Et peut-être pour Alexandre Sarr de briller face au secteur intérieur très limité de Brooklyn…

– Alexandre Sarr marque 15 points ou + et prend 10 rebonds ou +. Cote : 2.10

– Alexandre Sarr et Michael Porter Jr réalisent une performance (Points + rebonds + passes) de 30 ou + chacun. Cote : 2.10

Par la rédaction
