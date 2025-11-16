Pas de passage en G-League prévu pour Hugo Gonzalez

« Je n'y ai pas pensé, non. » En quelques mots, Joe Mazzulla repousse l'idée selon laquelle son staff et lui devraient envoyer Hugo Gonzalez chez les Maine Celtics, l'équipe G-League associée à l'équipe première, pour se développer. Cette question a pu se poser en interne au regard de l'évolution de son temps de jeu.

Le 28e choix de la dernière Draft est régulièrement mobilisé, mais sur de courtes séquences. Titularisé une fois, l'ailier joue en moyenne 12 minutes depuis le début de la saison. Et même trois minutes de moins si l'on ne prend que ses quatre dernières sorties, pour un rendement logiquement minime.

« Il est arrivé en début de saison avec l’esprit ouvert, pendant le camp d’entraînement et la présaison, et je pense qu’il a prouvé, par son éthique de travail, sa maturité, mais surtout par ses instincts défensifs, qu’il pouvait jouer à ce niveau. Et donc je pense que c’est plus précieux que tout en ce moment précis », développe son coach.

Ce dernier assure que les Celtics comptent évaluer la situation « au fur et à mesure », n'écartant donc rien à terme. « Mais il a prouvé qu’il pouvait jouer et avoir un impact sur les victoires. Il doit maintenant s’améliorer pour continuer à le faire », réclame le technicien local.

L'exemple Jaylen Brown

En cas de doute sur son utilisation durant son année rookie, l'Espagnol pourra toujours se référer à Jaylen Brown. Drafté beaucoup plus haut que lui – 3e choix en 2016 – il avait mis du temps à s'installer dans les rotations.

« Ne t’inquiète pas du nombre de minutes que tu joues ou pas. Dans l’ensemble, quand on revient sur ma saison rookie, personne ne fait vraiment attention à ça. J’ai eu genre 20 DNP ma saison rookie, et j’étais le troisième choix. Donc ça n’a pas vraiment d’importance. Ce qui compte, c’est à quel point tu progresses », relativise ainsi Jaylen Brown, en exagérant le nombre de matchs où il n'avait pas été mobilisé à l'époque. Il avait disputé 78 matchs, dont 20 comme titulaire.

Autant de discours rassurants pour Hugo Gonzalez qui s'en tient donc au plan de son équipe.

« On a beaucoup de gens qui réfléchissent et savent ce qui est le mieux pour chaque joueur. Quoi qu’ils aient prévu pour moi, j’en serai heureux, parce que je sais qu’ils veulent le meilleur pour moi, aujourd’hui en tant que joueur et dans le futur. Donc quoi qu’ils prévoient pour moi, je serai prêt », termine-t-il ainsi.

Hugo González Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 BOS 11 12:22 45.2 50.0 0.0 0.7 1.3 2.0 0.6 1.8 0.8 0.5 0.2 3.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.