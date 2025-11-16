Aaron Nesmith a évité le pire…

Les Pacers ont poussé un « petit » ouf de soulagement hier après avoir reçu le verdict au sujet de la blessure d'Aaron Nesmith, touché au genou gauche dans la large défaite concédée face à Utah. Le staff médical craignait une absence prolongée, mais quatre semaines de convalescence devraient suffire.

L'arrière/ailier avait glissé sur le pied de Jeremiah Robinson-Earl et s'était tenu le genou gauche avant de sortir. À l'arrivée, Rick Carlisle s'est montré presque satisfait de la durée de l'absence d'Aaron Nesmith annoncée hier, au regard de la situation catastrophique de son équipe, cinq mois après effleuré le titre de champion NBA.

« Ce devrait être au moins quatre semaines. On en reparle le 15 décembre. Mais ce sont de très bonnes nouvelles, vraiment. Il ne porte pas d'attelle. Il marche. Je dis que ça devrait tourner autour des quatre semaines, ce qui ne veut pas dire que ça pourrait être moins », a-t-il déclaré. « Ce n'est pas encore tout à fait clair à cet instant. Mais en tout cas il se porte bien, et les retours ont été très très bons. »

En queue de peloton à l'Est avec 1 victoire pour 12 défaites, Indiana doit déjà composer avec de nombreux blessés, et pas des moindres : Tyrese Haliburton (tendon d'Achille), Bennedict Mathurin (orteil), Obi Toppin (pied droit) et donc Aaron Nesmith, qui avait élevé son niveau de jeu depuis le début de saison pour compenser.

Aaron Nesmith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 46 14:33 43.8 37.0 78.6 0.6 2.2 2.8 0.5 1.9 0.3 0.5 0.2 4.7 2021-22 BOS 52 11:02 39.6 27.0 80.8 0.3 1.4 1.7 0.4 1.3 0.4 0.6 0.1 3.8 2022-23 IND 73 24:53 42.7 36.6 83.8 0.8 2.9 3.8 1.3 3.2 0.8 1.0 0.5 10.1 2023-24 IND 72 27:43 49.6 41.9 78.1 0.9 2.9 3.8 1.5 3.3 0.9 0.9 0.7 12.2 2024-25 IND 45 24:57 50.7 43.1 91.3 0.8 3.1 4.0 1.2 2.5 0.8 0.8 0.4 12.0 2025-26 IND 11 30:27 36.7 37.3 79.5 1.5 2.9 4.5 1.5 2.5 0.8 0.7 0.3 15.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.