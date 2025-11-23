Coéquipier des plus grands, Horace Grant lance sa propre série TV

Intérieur de légende des années 90, au style inimitable avec ses “goggles”, Horace Grant va à son tour avoir l’occasion de raconter son histoire à travers la nouvelle série « Legends In Session », annoncée pour 2026. Triple champion NBA avec les Bulls de Michael Jordan, où il est resté sept saisons, l’ancien poste 4 a également connu le Magic de Shaq et Penny Hardaway (1994 à 1999), les Sonics de Gary Payton (1999-2000) puis les Lakers de Kobe et Shaq, avec qui il a raflé son quatrième titre de champion NBA, en 2001.

Un sacré parcours dans lequel le principal intéressé va pouvoir se replonger au cours de treize épisodes, avec à chaque fois un invité de marque pour évoquer ces différentes époques et les aventures respectives de chacun.

« Nous allons parler du basket des années 80, 90 et 2000. Nous allons parler de mon parcours, du parcours de mes invités, depuis le collège, le lycée, l’université, jusqu’à leur accession au statut de professionnels. Ce sera donc transparent et ce sera émouvant. J’ai hâte », a-t-il glissé à HoopsHype.

Sont annoncés pour l’instant : Scottie Pippen, Stacey King, BJ Armstrong, Vernon Maxwell, Charles Oakley, Gary Payton, Penny Hardaway ou encore son frère Harvey Grant.

La série sera d’abord diffusée sur le câble à Chicago et sera ensuite mise à disposition sur les plateformes Roku et Apple TV, mi-2026. A noter qu’Horace Grant a été mis à l’honneur par les Bulls samedi soir lors de la réception des Wizards, en tant que membre de la deuxième classe du « Ring of Honor », le Hall of Fame de la franchise de l’Illinois.