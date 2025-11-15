Programme du soir | Rudy Gobert et les Wolves face à la montagne Nikola Jokic

À 23h00, les Cavaliers accueillent eux les Grizzlies (beIN Sports 3) alors que le Thunder rend visite aux Hornets (01h00) et que les Raptors ont l'occasion d'enfoncer encore davantage les Pacers (01h00).

Autre gros rendez-vous de la nuit, s'il n'y a pas de mises au repos, entre les Bucks et les Lakers (02h00).

Programme complet

23h00 | Cleveland – Memphis (beIN Sports 3)

01h00 | Charlotte – Oklahoma City

01h00 | Indiana – Toronto

02h00 | Milwaukee – LA Lakers

02h00 | Minnesota – Denver (beIN Sports 1)