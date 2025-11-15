Programme du soir | Rudy Gobert et les Wolves face à la montagne Nikola Jokic

À 23h00, les Cavaliers accueillent eux les Grizzlies (beIN Sports 3) alors que le Thunder rend visite aux Hornets (01h00) et que les Raptors ont l'occasion d'enfoncer encore davantage les Pacers (01h00).
Autre gros rendez-vous de la nuit, s'il n'y a pas de mises au repos, entre les Bucks et les Lakers (02h00).
Programme complet
23h00 | Cleveland – Memphis (beIN Sports 3)
01h00 | Charlotte – Oklahoma City
01h00 | Indiana – Toronto
02h00 | Milwaukee – LA Lakers
02h00 | Minnesota – Denver (beIN Sports 1)