NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
CLE
MEM23:00
CHA
OKC1:00
IND
TOR1:00
MIL
LAL2:00
MIN
DEN2:00
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Pronostics NBA | Misez sur Giannis Antetokounmpo face aux Lakers

Publié le 15/11/2025 à 19:18 Twitter Facebook

Paris sportifs – Depuis dix ans, pariez sur la NBA avec Basket USA et Unibet. Ce samedi, Giannis Antetokounmpo et les Bucks reçoivent les Lakers.

Giannis AntetokounmpoLes deux équipes sont en back-to-back et il y a le risque que le « Greek Freak » soit laissé au repos. Mais s'il est disponible, son duel face à Luka Doncic devrait faire des étincelles…

– Giannis Antetokounmpo marque 20 points ou +, prend 10 rebonds ou + et réussit 5 passes ou +. Cote : 1.75

– Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic réussissent 20 passes ou + en cumulé. Cote : 2.20

JUSQU'À 100 EUROS DE PARIS GRATUITS À LA PREMIÈRE INSCRIPTION

Unibet vous rembourse en Paris Gratuits* votre 1er pari jusqu'à 100 euros s'il est perdant !

*En jouant en Pari Gratuit, seul le gain NET est crédité sur votre compte (cliquez pour + d'infos).

UNIBET TV, C'EST QUOI ?

Unibet TV permet de parier toutes les nuits en direct en regardant les matchs en Streaming ! Un compte Unibet suffit pour en profiter, et le mode d’emploi est très simple.

Sur smartphone et tablette, l'image est plein écran, et c'est gratuit.

Pariez en ligne sur la NBA avec :
29-Mai à 2:30Oklahoma City Thunder1.27pariez4Minnesota Timberwolves
30-Mai à 2:00New York Knicks1.54pariez2.44Indiana Pacers
Lecteurs de Basket USA, 100€ offerts !

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Los Angeles Lakers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes