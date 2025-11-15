Pronostics NBA | Misez sur Giannis Antetokounmpo face aux Lakers

Les deux équipes sont en back-to-back et il y a le risque que le « Greek Freak » soit laissé au repos. Mais s'il est disponible, son duel face à Luka Doncic devrait faire des étincelles…

– Giannis Antetokounmpo marque 20 points ou +, prend 10 rebonds ou + et réussit 5 passes ou +. Cote : 1.75

– Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic réussissent 20 passes ou + en cumulé. Cote : 2.20

JUSQU'À 100 EUROS DE PARIS GRATUITS À LA PREMIÈRE INSCRIPTION

Unibet vous rembourse en Paris Gratuits* votre 1er pari jusqu'à 100 euros s'il est perdant !

*En jouant en Pari Gratuit, seul le gain NET est crédité sur votre compte (cliquez pour + d'infos).

UNIBET TV, C'EST QUOI ?

Unibet TV permet de parier toutes les nuits en direct en regardant les matchs en Streaming ! Un compte Unibet suffit pour en profiter, et le mode d’emploi est très simple.

Sur smartphone et tablette, l'image est plein écran, et c'est gratuit.