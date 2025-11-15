Matchs
Ça a chauffé entre Victor Wembanyama et Draymond Green…

Face aux provocations habituelles de Draymond Green, Victor Wembanyama a répondu avec un dunk monstrueux. Une action finalement annulée, mais symbole d’un duel sous haute tension…

Victor Wembanyama et Draymond GreenDraymond Green a fait du Draymond Green face à Victor Wembanyama. L'intérieur des Warriors a ainsi essayé de rentrer dans la tête du Français, en lui parlant et en l'invectivant…

Résultat : « Wemby » a claqué un énorme au-dessus de son adversaire, sur une remise en jeu ligne de fond. Ça n'a pas compté car les arbitres ont sifflé une faute sur Draymond Green en amont, mais ça a permis au Français de s'offrir un tête-à-tête avec son adversaire, obligé de sortir après avoir pris ses quatrième et cinquième fautes.

« J'ai juste répondu. Je ne voulais rien prouver, à qui que ce soit. C'est juste que, pour moi, quand quelqu'un vous parle d'une certaine façon, il faut répondre d'une certaine façon. C'est simplement ça » a répondu le Français.

Et si Draymond Green se nourrit de ces moments de tension, Victor Wembanyama n'a pas particulièrement savouré l'expérience. D'autant qu'avec la défaite au bout, il ne peut pas vraiment en profiter.

« Est-ce que j'ai apprécié ce moment ? Bonne question. Je n'apprécie pas ce moment actuel… » a-t-il conclu.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4
2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3
2025-26 SA 11 34:22 50.5 34.0 85.2 1.9 11.1 13.0 4.0 3.9 1.1 3.6 3.6 26.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Par Dimitri Kucharczyk
