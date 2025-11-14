Programme du soir | Déjà l’heure de la revanche pour les Spurs face aux Warriors

À 01h00, on suivra également le choc entre les Knicks et le Heat, toujours sur Prime Video. Parmi les autres duels de la nuit, les Pistons accueillent les Sixers à partir de 01h30.

Les Rockets font face aux Blazers (02h00) quand les Clippers vont tenter de se relancer chez les Mavs (02h30).

Programme complet

01h00 | New York – Miami (Prime Video)

01h00 | Orlando – Brooklyn

01h30 | Detroit – Philadelphie

02h00 | Houston – Portland

02h00 | Milwaukee – Charlotte

02h00 | Minnesota – Sacramento

02h00 | New Orleans – LA Lakers

02h30 | Dallas – LA Clippers

03h30 | San Antonio – Golden State (Prime Video)