Programme du soir | Déjà l’heure de la revanche pour les Spurs face aux Warriors

Place à une nouvelle soirée de NBA Cup, avec un nouveau duel entre les Spurs de Victor Wembanyama et les Warriors de Stephen Curry. À suivre à partir de 03h30 sur Prime Video.

À 01h00, on suivra également le choc entre les Knicks et le Heat, toujours sur Prime Video. Parmi les autres duels de la nuit, les Pistons accueillent les Sixers à partir de 01h30.

Les Rockets font face aux Blazers (02h00) quand les Clippers vont tenter de se relancer chez les Mavs (02h30).

Programme complet

01h00 | New York – Miami (Prime Video)
01h00 | Orlando – Brooklyn
01h30 | Detroit – Philadelphie
02h00 | Houston – Portland
02h00 | Milwaukee – Charlotte
02h00 | Minnesota – Sacramento
02h00 | New Orleans – LA Lakers
02h30 | Dallas – LA Clippers
03h30 | San Antonio – Golden State (Prime Video)

