NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
NYK
MIA1:00
ORL
BRO1:00
DET
PHI1:30
HOU
POR2:00
MIL
CHA2:00
MIN
SAC2:00
NOR
LAL2:00
DAL
LAC2:30
SAS
GSW3:30
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Pronostics NBA | Misez sur Franz Wagner face aux Nets

Publié le 14/11/2025 à 19:48 Twitter Facebook

Paris sportifs – Depuis dix ans, pariez sur la NBA avec Basket USA et Unibet. Ce vendredi, lors de la NBA Cup, le Magic reçoit de faibles Nets.

Franz WagnerEt sans Paolo Banchero, actuellement à l'infirmerie, Franz Wagner devrait porter l'attaque du Magic…

– Franz Wagner marque 20 points ou +, prend 5 rebonds ou + et réussit 5 passes ou +. Cote : 2.10

– Franz Wagner réussit une performance (Points + rebonds + passes) de 35 ou +, et son équipe gagne de 15 points ou +. Cote : 2.70

JUSQU'À 100 EUROS DE PARIS GRATUITS À LA PREMIÈRE INSCRIPTION

Unibet vous rembourse en Paris Gratuits* votre 1er pari jusqu'à 100 euros s'il est perdant !

*En jouant en Pari Gratuit, seul le gain NET est crédité sur votre compte (cliquez pour + d'infos).

UNIBET TV, C'EST QUOI ?

Unibet TV permet de parier toutes les nuits en direct en regardant les matchs en Streaming ! Un compte Unibet suffit pour en profiter, et le mode d’emploi est très simple.

Sur smartphone et tablette, l'image est plein écran, et c'est gratuit.

Pariez en ligne sur la NBA avec :
29-Mai à 2:30Oklahoma City Thunder1.27pariez4Minnesota Timberwolves
30-Mai à 2:00New York Knicks1.54pariez2.44Indiana Pacers
Lecteurs de Basket USA, 100€ offerts !

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Brooklyn Nets en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes