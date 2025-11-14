Pat Connaughton, un « All-Star dans son rôle » pour les Hornets

« C’est fou comme le temps passe vite, non ? » Pat Connaughton en prend encore mieux la mesure depuis qu'il évolue aux Hornets. Envoyé à Charlotte par les Bucks en juillet dernier contre Vasilije Micic, le joueur de 32 ans réalise, au contact d'une plus jeune équipe, qu'il n'est plus le jeune qui apprend auprès des vétérans.

Devenu vétéran lui-même, il apporte à LaMelo Ball et sa bande une expérience qu'ils n'ont pas : le titre. Dans son cas, celui remporté en 2021 avec Milwaukee. « C’est le type d’expérience que je veux apporter à cette équipe. On a une équipe très talentueuse qui, selon moi, a un potentiel très, très élevé, et on s'efforce de s'améliorer chaque jour, en essayant de faire comprendre à ces gars que cela ne change pas du jour au lendemain », remarque l'arrière.

Ce dernier est bien placé en matière de culture de la gagne. Entre ses débuts à Portland, après avoir été drafté par les Nets en 2015 (41e choix), et son mandat à Milwaukee, il n'a jamais manqué une campagne de playoffs. Soit 86 matchs disputés dans ce contexte en dix ans, là où les Hornets n'ont pas évolué depuis neuf ans.

Le paradoxe pour lui, après être « devenu un joueur à 30 minutes par match pendant les playoffs lors [de leur] parcours vers le titre », est qu'il ne joue plus autant à Charlotte. Pat Connaughton a fait sept apparitions pour un temps moyen de 8 minutes. Il s'est toutefois signalé lors du dernier match, face aux Bucks justement, en marquant 11 points, sa meilleure marque de l'année.

« Il pourrait coacher l'équipe »

En parallèle, son coach Charles Lee ne cesse de vanter les mérites de sa recrue estivale. « Depuis que je le connais, il a toujours accepté son rôle. Et quel que soit ce rôle, il essaie de le remplir au plus haut niveau. C'est l'élite, vraiment un All-Star dans son rôle. Et aujourd’hui, il comprend qu’il y a des gars devant lui dans la rotation, mais il vient travailler chaque jour », lâche le coach.

Ce dernier, qui préfère ainsi faire confiance à Collin Sexton ou Sion James dans le jeu, peut se reposer sur son vétéran lors des sessions vidéo ou durant l'entraînement. « Et parfois, je me dis : ‘Il pourrait coacher l’équipe.' Ce gars est incroyablement vif. Il a été phénoménal dans énormément d’aspects. Et je pense que ça se voit quand il retourne sur le terrain : il est encore capable de rentrer un tir à 3-points. »

Depuis le début de sa carrière, l'arrière tourne à un peu moins de 36% de réussite. Ce pourcentage grimpe à 45.5% cette année, mais sur un très faible volume (5/11). Mais on comprend que son influence se ressent plus largement en coulisses désormais.

« Je vais travailler chaque jour, faire tout ce que je peux pour devenir le meilleur basketteur et coéquipier possible, mais aussi me concentrer sur ce dont l’équipe a besoin, et comment je peux y être utile. Et c’est là que je dois être plus vocal, j’essaie d’aider les jeunes gars, ainsi que certains joueurs qui sont ici depuis longtemps, sur les aspects qui concernent aussi bien le terrain qu’en dehors », note l'intéressé qui, au regard du début de saison de sa formation (4v-7d), a encore du boulot.

Pat Connaughton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 POR 34 4:12 26.5 23.8 100.0 0.3 0.6 0.9 0.3 0.2 0.1 0.3 0.0 1.1 2016-17 POR 39 8:06 51.4 51.5 77.8 0.3 1.1 1.3 0.7 0.6 0.2 0.4 0.1 2.5 2017-18 POR 82 18:09 42.3 35.2 84.1 0.4 1.5 2.0 1.1 1.5 0.3 0.5 0.3 5.4 2018-19 MIL 61 20:40 46.6 33.0 72.5 1.0 3.2 4.2 2.0 1.3 0.5 0.5 0.4 6.9 2019-20 MIL 67 18:33 45.5 33.1 77.5 0.9 3.3 4.2 1.6 1.0 0.4 0.8 0.5 5.4 2020-21 MIL 69 22:50 43.4 37.1 77.5 0.9 3.9 4.8 1.2 1.4 0.7 0.5 0.3 6.8 2021-22 MIL 65 26:01 45.8 39.5 83.3 0.7 3.5 4.2 1.3 1.3 0.9 0.5 0.2 9.9 2022-23 MIL 61 23:39 39.2 33.9 65.9 0.8 3.8 4.6 1.3 1.1 0.6 0.5 0.2 7.6 2023-24 MIL 76 22:03 43.5 34.5 75.9 0.7 2.5 3.1 2.1 1.3 0.5 0.6 0.3 5.6 2024-25 MIL 41 14:42 46.9 32.1 77.4 0.5 2.2 2.7 1.7 1.1 0.2 0.6 0.3 5.3 2025-26 CHA 7 8:26 57.9 45.5 60.0 0.3 1.7 2.0 0.6 0.6 0.1 0.4 0.1 4.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.