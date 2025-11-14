Ja Morant souffle le chaud et… surtout le froid sur ce début de saison avec Memphis, avec des performances irrégulières, une embrouille avec le staff et maintenant le retour des blessures. Le meneur des Grizzlies va vite devoir relever la tête s'il veut s'éviter une nouvelle saison galère, et promouvoir sa Nike Ja 3 comme il se doit.

La marque a la virgule n'a pas été épargnée par les péripéties de Ja Morant depuis trois ans et espérait repartir du bon pied avec cette Ja 3 complètement revue. L'apport de la mousse « Zoom X » offre davantage de confort et le design a également été revu, avec des motifs du revêtement extérieur en caoutchouc qui prennent la forme de logos « Ja », et remontent sur l’empeigne. Cette dernière se distingue aussi par son inscription « JA » formée grâce à la disposition du « Swoosh » à la verticale sur l'un des côtés de la chaussure, ici en noir.

Pour ce coloris « Christmas » baptisé « Snowed In », la tige se présente ici d'un dégradé de températures allant du vert au rouge. L'ensemble est complété par du blanc neige. A noter enfin le logo de Ja Morant sur la languette, formée telle une boule de neige.

La Nike Ja 3 « Snowed In » est annoncée pour le 5 décembre sur le sol nord-américain au prix de 140 dollars.

(Via SneakerNews)