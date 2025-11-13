Derrick White soulagé d’avoir retrouvé la mire

Promu bras droit de Jaylen Brown cette saison en l'absence de Jayson Tatum, Derrick White peinait à justifier ce statut, tout du moins offensivement.

Le couteau-suisse des Celtics reste un des arrières les plus complets de la ligue, féroce défenseur et capable de noircir toutes les lignes statistiques. Celles des tirs manqués à 3-points n'est traditionnellement pas dans son registre. C'était pourtant le cas jusqu'à ce mercredi et la réception des Grizzlies. Contre une équipe de Memphis en perdition, il a retrouvé des sensations, pour un succès très confortable de Boston.

L'ancien des Spurs tournait depuis le début de saison à 28 % derrière l'arc, loin de ses trois derniers exercices au-dessus des 38 % de réussite. Contre les Grizzlies, il a pour la première fois depuis la reprise atteint les 50 % de loin avec un 3/6 dans un match à la Derrick White : 20 points, 5 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre. La fin de 12 matchs sous cette barre symbolique, lui qui n'avait pas dépassé les dix prestations consécutives sous les 50 % à 3-points depuis son arrivée chez les Celtics en 2022.

« Encore beaucoup de chemin à faire »

« Cela fait du bien » a-t-il admis. « Oui, j'étais évidemment frustré. Surtout quand vous avez des bons tirs que vous devriez rentrer, c'est clairement frustrant. Mais personne ne m'a lâché. » Perfectionniste, Derrick White ne veut pas se satisfaire d'une bonne prestation pour s'estimer tiré d'affaire. « J'ai encore beaucoup de chemin à faire. Ce n'est pas parce que j'ai été bon au shoot aujourd'hui que cela signifie quoi que ce soit. »

C'est tout de même un sérieux pas en avant pour Derrick White, qui dépasse la barre des 20 points pour la troisième fois seulement, alors qu'on pouvait l'imaginer hausser sa moyenne sans Jayson Tatum. Mais ce nouveau rôle semblait peser lourd jusqu'ici, et les Grizzlies ont fait office de victime expiatoire.

« Il fait un travail important pour nous, et il a de lourdes responsabilités » a estimé l'entraîneur Joe Mazzulla après la rencontre. « Je crois qu'il est parmi les meilleurs de la ligue aux interceptions et aux contres, et il évolue dans des rôles différents tous les soirs. Donc il continue à faire ce qu'il faut pour nous aider à gagner, et ce soir, c'était au scoring. Et il y a été bon. »

White – Pritchard, tandem à la peine

« J'essaie simplement de faire confiance à tout ce processus, à ma forme, de continuer à trouver ces bonnes positions et m'y tenir » explique Derrick White comme recette pour se remettre sur les rails de l'adresse. « C'est vraiment frustrant, mais cela fait partie du parcours j'imagine. »

Ce début de saison était d'autant plus pénible qu'à ses côtés, Payton Pritchard était à peine plus en verve. Le sixième homme de l'année sortant restait sur deux matchs à 5 points seulement, à un très faible 25,6 % à 3-points. Comme Derrick White, il a lui aussi retrouvé la forme contre les Grizzlies, avec 24 points à 8/15, dont 5/10 derrière l'arc.

« C'est parfois difficile car tout le monde vous en parle » a détaillé Derrick White sur cette disette commune. « Tout le monde vous dit : ‘Continue de prendre ta chance, continue de tirer, on croit en toi'. Vous l'entendez de chaque personne, donc vous voulez parfois laisser un peu respirer ceux en difficulté et les laisser traverser cela à leur manière. Tout la monde a sa façon de sortir du trou et de mauvaises passes. Et si on continue d'avoir ces bonnes positions, les choses vont tourner pour nous. »

Malgré les difficultés de leur base arrière, mais aussi celles de Sam Hauser (34 % de loin contre 42 % en carrière), les Celtics s'accrochent pour le moment avec six victoires pour sept défaites. Ce, malgré le 24e pourcentage collectif à 3-points de la ligue (33,5%) en dépit du deuxième plus gros volume de tentatives.

Derrick White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SA 17 8:11 48.5 61.5 70.0 0.3 1.2 1.5 0.5 0.5 0.2 0.4 0.2 3.2 2018-19 SA 67 25:47 47.9 33.8 77.2 0.5 3.2 3.7 3.9 2.2 1.0 1.4 0.7 9.9 2019-20 SA 68 24:40 45.8 36.6 85.3 0.5 2.8 3.3 3.5 2.2 0.6 1.3 0.9 11.3 2020-21 SA 36 29:33 41.1 34.6 85.1 0.4 2.6 3.0 3.5 2.5 0.7 1.3 1.0 15.4 2021-22 BOS 26 27:25 40.9 30.6 85.3 0.5 2.9 3.4 3.5 2.2 0.6 1.2 0.6 11.0 2021-22 SA 49 30:20 42.6 31.4 86.9 0.5 3.0 3.5 5.6 2.4 1.0 1.8 0.9 14.4 2022-23 BOS 82 28:17 46.2 38.1 87.5 0.6 2.9 3.6 3.9 2.2 0.7 1.2 0.9 12.4 2023-24 BOS 73 32:37 46.1 39.6 90.1 0.7 3.5 4.2 5.2 2.1 1.0 1.5 1.2 15.2 2024-25 BOS 76 33:52 44.2 38.4 83.9 0.9 3.6 4.5 4.8 1.8 0.9 1.7 1.1 16.4 2025-26 BOS 12 33:00 34.0 28.0 77.4 0.7 2.9 3.6 5.3 1.8 1.8 1.2 1.2 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.