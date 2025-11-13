Matchs
La Jordan Zion 4 « Marble » pour relancer Zion Williamson ?

Sneakers – La quatrième chaussure signature du « franchise player » des Pelicans va bientôt hériter d'un nouveau coloris blanc et noir aux finitions dorées et bleu ciel.

Jordan Brand avait beaucoup misé sur le retour au plus haut niveau de Zion Williamson cette saison en lui concoctant une Jordan Zion 4 retravaillée, avec pour objectif de répondre aux qualités de puissance et de vitesse du joueur de New Orleans.

La marque au « Jumpman » est repartie de zéro au niveau design tout en gardant la même semelle, avec une mousse Cushlon 3.0, disposée en « drop-in » (directement au contact du pied) comme sur la Zion 3, et une une unité Air Zoom Strobel sur toute la longueur. La semelle extérieure a également été conçue pour garantir la meilleure adhérence possible.

Actuellement disponible en quatre coloris sur Basket4Ballers, la Jordan Zion 4 pourrait bientôt étoffer sa collection avec cette version « Marble ». La tige entièrement blanche, dotée d'un effet marbré sur la partie supérieure, est ici accompagnée d'un col et d'une languette en noir, sur laquelle les logos du joueur et de la marque ressortent en doré. Un autre « Jumpman » doré se situe sur la semelle intermédiaire, où l'on retrouve également une touche de bleu ciel, marquée de l'inscription « AirZoom », en noir.

La Jordan Zion 4 « Marble » est annoncée pour le 20 novembre aux États-Unis au prix de 145 dollars. Reste a espérer que Zion Williamson, déjà absent depuis dix jours, soit revenu d'ici là !

(Via SneakerNews)

Par Romain Davesne
