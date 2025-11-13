En l’absence de Trae Young, Dyson Daniels franchit encore un cap

Cinq victoires en sept matchs. C'est le bilan qu'Atlanta peut se targuer d'afficher depuis la blessure au genou de Trae Young, subie en tout début de partie face à Brooklyn.

Parmi les joueurs qui ont su prendre le relais en élevant leur niveau de jeu, Dyson Daniels arrive en tête de cortège. Sur la lancée de son titre de « Most Improved Player » puis de sa prolongation à 100 millions de dollars, l'international australien « profite » de l'absence de Trae Young pour passer un cap en attaque dans la création.

En confiance et plus à l'aise

Au-delà de ses trois matchs de suite à 18 points après Brooklyn, c'est sa capacité à impliquer les autres qui est ressortie de ses dernières prestations, comme lors de la victoire face aux Lakers avec une pointe à 13 passes décisives. Depuis sept matchs, il tourne ainsi à plus de sept passes décisives en moyenne !

« Trae est évidemment notre moteur. Il fait beaucoup pour nous. Depuis son arrivée dans la ligue, il est notre puissance offensive, et quand il est absent, c'est aux autres de prendre le relais », a-t-il résumé. « J'essaie donc de m'approprier ce rôle, d'être plus agressif, d'aller vers l'avant, de passer le ballon à mes coéquipiers là où ils seront efficaces. Des joueurs comme Kristaps Porzingis aiment recevoir le ballon sur les ailes, et c'est là que je dois essayer de le ressortir. Je dois essayer d'être plus agressif ».

Dans sa quatrième année en NBA, Dyson Daniels était attendu comme un lieutenant important du dispositif des Hawks. Les aléas de la saison lui offrent l'opportunité d'endosser de nouvelles responsabilités.

« Je me sens clairement de mieux en mieux sur le terrain. J'ai juste l'impression de voir les choses plus clairement, je me sens plus à l'aise ». a-t-il ainsi ajouté. « Je suis capable de faire les bonnes lectures de jeu et je dois rester agressif, shooter quand l'occasion se présente, et aller aussi au panier pour maintenir la défense en alerte. J'ai vraiment l'impression d'avoir progressé ».

Les conseils de Chris Paul

Reste à maintenir ces standards le plus longtemps possible, au moins le temps de la convalescence de Trae Young. Le défi n'est pas si simple, et Dyson Daniels reconnaît avoir peut-être manqué d'agressivité en attaque, notamment lors du match remporté face aux Clippers (6 points). La légende locale n'a pas manqué de le lui faire remarquer.

« J'ai reçu un conseil de Chris Paul après le match. Il m'a dit en gros que j'avais travaillé trop dur pour ne pas prendre ces tirs. Il m'a dit : ‘Tu travailles trop dur, tu dois gagner la confiance de tes coéquipiers en prenant ces tirs'. C'était plutôt cool ».

CP3 aurait également pu le conseiller en termes de leadership, l'autre point sur lequel Dyson Daniels va être attendu, notamment après sa prolongation de contrat signée jusqu'en 2030, il y a moins d'un mois.

« J'ai encore beaucoup à apprendre dans ce domaine, et je vais continuer à grandir. Je veux m'améliorer en tant que leader, m'exprimer davantage. Oui, je pense que j'ai fait des progrès, mais je dois continuer à progresser ».

Pour l'instant, l'équilibre reste le bon et Atlanta continue de gagner, comme cette nuit à Sacramento, avec un Dyson Daniels à 5 points mais encore 8 passes décisives.

Dyson Daniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 NO 59 17:40 41.8 31.4 65.0 0.6 2.6 3.2 2.3 1.7 0.7 1.0 0.2 3.8 2023-24 NO 61 22:16 44.7 31.1 64.2 1.0 2.9 3.9 2.7 1.7 1.4 1.0 0.4 5.8 2024-25 ATL 76 33:50 49.3 34.0 59.3 1.6 4.3 5.9 4.4 2.3 3.0 2.0 0.7 14.1 2025-26 ATL 11 33:33 46.9 30.0 61.1 1.5 4.5 5.9 5.4 2.5 2.4 2.1 0.5 9.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.