Programme du soir | Victor Wembanyama et les Spurs vont-ils enfoncer les Warriors ?

Très, très grosse nuit en NBA avec notamment le duel entre les Spurs de Victor Wembanyama et les Warriors, à suivre à partir de 02h00.

Mais c'est loin d'être le seul match intéressant de la soirée puisque les Pistons accueillent les Bulls (01h00) alors que les Knicks affrontent le Magic à la même heure (beIN Sports 1).

À 01h30, le duel entre le Heat et les Cavs devrait faire des étincelles tandis qu'on suivra forcément aussi celui entre le Thunder et les Lakers (03h30, beIN Sports 1) ou encore celui entre les Clippers et les Nuggets (04h30).

Programme complet

01h00 | Charlotte – Milwaukee
01h00 | Detroit – Chicago
01h00 | New York – Orlando (beIN Sports 1)
01h30 | Boston – Memphis
01h30 | Miami – Cleveland
02h00 | Houston – Washington
02h00 | New Orleans – Portland
02h00 | San Antonio – Golden State
02h30 | Dallas – Phoenix
03h30 | Oklahoma City – LA Lakers (beIN Sports 1)
04h00 | Sacramento – Atlanta
04h30 | LA Clippers – Denver

