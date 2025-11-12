Programme du soir | Victor Wembanyama et les Spurs vont-ils enfoncer les Warriors ?

Mais c'est loin d'être le seul match intéressant de la soirée puisque les Pistons accueillent les Bulls (01h00) alors que les Knicks affrontent le Magic à la même heure (beIN Sports 1).

À 01h30, le duel entre le Heat et les Cavs devrait faire des étincelles tandis qu'on suivra forcément aussi celui entre le Thunder et les Lakers (03h30, beIN Sports 1) ou encore celui entre les Clippers et les Nuggets (04h30).

Programme complet

01h00 | Charlotte – Milwaukee

01h00 | Detroit – Chicago

01h00 | New York – Orlando (beIN Sports 1)

01h30 | Boston – Memphis

01h30 | Miami – Cleveland

02h00 | Houston – Washington

02h00 | New Orleans – Portland

02h00 | San Antonio – Golden State

02h30 | Dallas – Phoenix

03h30 | Oklahoma City – LA Lakers (beIN Sports 1)

04h00 | Sacramento – Atlanta

04h30 | LA Clippers – Denver