Nike poursuit son offensive avec la KD 18 qui en est à son 12e coloris après la sortie de cette version « Wanda Pratt ». Celle-ci rend hommage à la mère de Kevin Durant, qui a toujours soutenu la superstar des Rockets, et vient compléter une série de deux autres coloris dédiés respectivement à la tante de KD (« Aunt Pearl ») et à sa grand-mère, Barbara A. Davis (« B.A.D. »).

Le coloris « Wanda Pratt » se décline par sa tige principalement bleu turquoise assortie de blanc avec une semelle extérieure marron. Le logo de KD ressort en blanc sur la languette.

La Nike KD 18 « Wanda Pratt » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.