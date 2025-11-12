Matchs
Une KD 18 « Wanda Pratt » en bleu turquoise

Publié le 12/11/2025 à 12:08

Sneakers – Le 12e coloris de la 18e chaussure signature de Kevin Durant porte le nom de sa mère, Wanda Pratt, également connue comme « The Real MVP ».

Nike poursuit son offensive avec la KD 18 qui en est à son 12e coloris après la sortie de cette version « Wanda Pratt ». Celle-ci rend hommage à la mère de Kevin Durant, qui a toujours soutenu la superstar des Rockets, et vient compléter une série de deux autres coloris dédiés respectivement à la tante de KD (« Aunt Pearl ») et à sa grand-mère, Barbara A. Davis (« B.A.D. »).

Le coloris « Wanda Pratt » se décline par sa tige principalement bleu turquoise assortie de blanc avec une semelle extérieure marron. Le logo de KD ressort en blanc sur la languette.

La Nike KD 18 « Wanda Pratt » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.

Notre verdict de la KD 18

Nike a pris un nouveau virage depuis la KD 15 pour continuer d'accompagner au mieux les besoins de Kevin Durant, notamment en termes de maintien, de stabilité, et de confort. Comme c'est écrit sur la boîte : “Conçu pour les spécificités exactes de Kevin Durant”.

Les artifices pour garantir un bon maintien ont pris différentes formes ces dernières années, pour en arriver à cette cage en TPU en lanières allant jusqu'aux œillets pour bien comprimer le pied. C'est un point que tous les modèles dans le style « slasher » ne devraient pas négliger, et KD semble l'avoir bien compris.

Côté technique, avec une adhérence également optimale et un bon équilibre au niveau de la semelle entre confort et réactivité, la KD 18 reste à la hauteur de son statut de modèle haut de gamme.


Par Romain Davesne
