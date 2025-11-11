Programme du soir | Les Warriors rendent visite au Thunder

Pas de Joel Embiid non plus, pour la rencontre entre les Sixers et les Celtics, à partir de 02h00 (beIN Sports 1).

Un peu avant, les Knicks reçoivent les Grizzlies alors que Nikola Jokic et les Nuggets clôturent la nuit NBA en rendant visite aux Kings de Russell Westbrook (05h00, beIN Sports 1).

Programme complet

01h30 | Brooklyn – Toronto

01h30 | New York – Memphis

02h00 | Philadelphie – Boston (beIN Sports 1)

02h00 | Oklahoma City – Golden State

03h00 | Utah – Indiana

05h00 | Sacramento – Denver (beIN Sports 1)