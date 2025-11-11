NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
BRO
TOR1:30
NYK
MEM1:30
PHI
BOS2:00
OKC
GSW2:00
UTH
IND3:00
SAC
DEN5:00
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Programme du soir | Les Warriors rendent visite au Thunder

Publié le 11/11/2025 à 20:54 Twitter Facebook

Le choc de la nuit oppose le Thunder et les Warriors, à 02h00. Même si Jalen Williams, Lu Dort et Al Horford ne seront pas de la partie.

Pas de Joel Embiid non plus, pour la rencontre entre les Sixers et les Celtics, à partir de 02h00 (beIN Sports 1).

Un peu avant, les Knicks reçoivent les Grizzlies alors que Nikola Jokic et les Nuggets clôturent la nuit NBA en rendant visite aux Kings de Russell Westbrook (05h00, beIN Sports 1).

Programme complet

01h30 | Brooklyn – Toronto
01h30 | New York – Memphis
02h00 | Philadelphie – Boston (beIN Sports 1)
02h00 | Oklahoma City – Golden State
03h00 | Utah – Indiana
05h00 | Sacramento – Denver (beIN Sports 1)

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Oklahoma City Thunder en 1 clic

Golden State Warriors en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes