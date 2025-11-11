Les Pistons relancent Wendell Moore Jr.

Invité au camp d'entraînement des Celtics, mais coupé à quelques jours de la reprise, Wendell Moore Jr. attendait depuis une nouvelle opportunité en NBA. Ce sont finalement les Pistons qui la lui offrent, puisque Hoopshype indique qu'il a obtenu un « two-way contract » de leur part.

Il s'agira de sa troisième équipe dans la ligue, après Minnesota, Charlotte et… Detroit. Car la saison dernière, le 26e choix de la Draft 2022 était ainsi déjà passé par le Michigan, le temps d'y disputer 20 matchs (3.2 points, 2.2 rebonds et 1.2 passe décisive de moyenne) puis d'être coupé en marge de la « trade deadline ».

Il avait ensuite été récupéré par les Hornets, déjà avec un « two-way contract ». Ancien pensionnaire de Duke, Wendell Moore Jr. ne s'est jusqu'à présent jamais imposé en NBA, n'y affichant que 2.3 points et 1.4 rebond de moyenne sur une centaine de matchs. Mais il n'est encore âgé que de 24 ans et, chez les Pistons, il pourra profiter de ses séjours en G-League pour grandir. Et éventuellement contribuer « chez les grands », dans un futur proche…

À noter que, pour le recruter, les dirigeants de Detroit ont dû se séparer de Colby Jones, le 34e choix de la Draft 2023. Il avait été signé quelques mois auparavant, également avec un « two-way contract ».

Wendell Moore, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIN 29 5 41.9 11.8 80.0 0.1 0.5 0.6 0.6 0.4 0.3 0.3 0.2 1.4 2023-24 MIN 25 3 50.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.7 2024-25 * All Teams 36 14 46.8 34.1 81.8 0.8 1.8 2.6 1.2 0.9 0.6 0.8 0.1 4.2 2024-25 * DET 20 11 46.0 28.6 92.9 0.6 1.6 2.2 1.1 0.8 0.5 0.5 0.1 3.1 2024-25 * CHA 16 18 47.4 37.0 62.5 1.2 2.0 3.2 1.2 1.0 0.6 1.1 0.1 5.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.