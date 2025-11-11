Matchs
NBA hier
Matchs
hier
CHA111
LAL121
DET137
WAS135
ORL115
POR112
MIA140
CLE138
CHI117
SAS121
DAL114
MIL116
PHO121
NOR98
UTH113
MIN120
LAC102
ATL105
Une touche « Soft Pink » sur la Air Jordan 5

Publié le 11/11/2025 à 12:30

Sneakers – Un troisième coloris rétro de la Air Jordan 5 est actuellement disponible sur Basket4Ballers, avec cette fois quelques notes de rose pour pimenter un modèle en blanc et noir.

35 ans après sa sortie, la “hype” est toujours palpable s'agissant de la Air Jordan 5 ! La paire fêtait donc son anniversaire en 2025 et bénéficie désormais d'un nouveau coloris “Soft Pink” pour accompagner les versions rétro “Fire Red” sortie en septembre et “Grape” disponible depuis juin dernier.

On retrouve une tige classique en blanc, accompagnée de finitions en rose, pour faire ressortir l'effet “dents de requin” sur la semelle intermédiaire noire, ou le numéro 23 figurant au niveau de la cheville, aux contours également en oir. Le col, le logo “Jumpman” figurant sur la languette et le logo “Nike Air” présent sur le talon apparaissent aussi en rose.

La Air Jordan 5 Retro “Soft Pink 35th Anniversary” est disponible sur Basket4Ballers au prix de 210 euros.

Par Romain Davesne
