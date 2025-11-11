Une touche « Soft Pink » sur la Air Jordan 5

35 ans après sa sortie, la “hype” est toujours palpable s'agissant de la Air Jordan 5 ! La paire fêtait donc son anniversaire en 2025 et bénéficie désormais d'un nouveau coloris “Soft Pink” pour accompagner les versions rétro “Fire Red” sortie en septembre et “Grape” disponible depuis juin dernier.

On retrouve une tige classique en blanc, accompagnée de finitions en rose, pour faire ressortir l'effet “dents de requin” sur la semelle intermédiaire noire, ou le numéro 23 figurant au niveau de la cheville, aux contours également en oir. Le col, le logo “Jumpman” figurant sur la languette et le logo “Nike Air” présent sur le talon apparaissent aussi en rose.

La Air Jordan 5 Retro “Soft Pink 35th Anniversary” est disponible sur Basket4Ballers au prix de 210 euros.