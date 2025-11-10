NBA
Programme du soir | Les Spurs de Victor Wembanyama se frottent aux Bulls

À 02h00, Victor Wembanyama et les Spurs défient les Bulls d'un Josh Giddey incertain après son entorse de la cheville…

À 01h00, les Lakers sont à Charlotte alors que les Pistons reçoivent les Wizards (beIN Sports 1) d'Alex Sarr tandis que le Magic accueille dans le même temps les Blazers.

Festival offensif à prévoir du côté de la Floride, où le Heat fait face aux Cavaliers (01h30). Dans la foulée, Cooper Flagg et les Mavericks (02h00) se frottent aux Bucks de Giannis Antetokounmpo.

Rudy Gobert est de retour dans l'Utag (03h00) avec les Wolves quand Nicolas Batum et les Clippers clôturent la soirée face aux Hawks de Zaccharie Risacher (04h30).

Programme complet

01h00 | Charlotte – LA Lakers
01h00 | Detroit – Washington (beIN Sports 1)
01h00 | Orlando – Portland
01h30 | Miami – Cleveland
02h00 | Chicago – San Antonio
02h30 | Dallas – Milwaukee
03h00 | Phoenix – New Orleans
03h00 | Utah – Minnesota
04h30 | LA Clippers – Atlanta

Par la rédaction
Le fil info en direct
