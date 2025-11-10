Programme du soir | Les Spurs de Victor Wembanyama se frottent aux Bulls

À 01h00, les Lakers sont à Charlotte alors que les Pistons reçoivent les Wizards (beIN Sports 1) d'Alex Sarr tandis que le Magic accueille dans le même temps les Blazers.

Festival offensif à prévoir du côté de la Floride, où le Heat fait face aux Cavaliers (01h30). Dans la foulée, Cooper Flagg et les Mavericks (02h00) se frottent aux Bucks de Giannis Antetokounmpo.

Rudy Gobert est de retour dans l'Utag (03h00) avec les Wolves quand Nicolas Batum et les Clippers clôturent la soirée face aux Hawks de Zaccharie Risacher (04h30).

Programme complet

01h00 | Charlotte – LA Lakers

01h00 | Detroit – Washington (beIN Sports 1)

01h00 | Orlando – Portland

01h30 | Miami – Cleveland

02h00 | Chicago – San Antonio

02h30 | Dallas – Milwaukee

03h00 | Phoenix – New Orleans

03h00 | Utah – Minnesota

04h30 | LA Clippers – Atlanta