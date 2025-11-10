Trop forts, les Knicks disposent tranquillement des Nets

Les Knicks recevaient au Madison Square Garden des Nets à la peine en ce début de saison et qui ne pouvaient pas compter sur Cam Thomas. Sans surprise, ce sont donc les locaux qui prennent les commandes de ce match en lançant la rencontre avec un 8-0 avant que Michael Porter Jr. (25 points, 4 rebonds) n'ouvre le compteur des siens avec une flèche à longue distance.

Cette domination de New York continue sur l'intégralité de ce premier acte, d'abord grâce à un Mikal Bridges qui réussit ses trois premiers tirs derrière l'arc tandis que Jalen Brunson (19 points, 7 passes) convertit un 3+1 pour donner 13 points d'avance aux Knicks (36-22).

Dans le deuxième quart-temps, Jordan Clarkson pose sa main sur le match. L'ancien du Jazz inscrit 11 points à 5/6 au tir pour contenir la remontée au score des Nets et permettre à son équipe d'être toujours devant au moment de rejoindre les vestiaires (77-62).

Une promenade de santé pour les Knicks

Après la pause, les Knicks déroulent d'abord grâce à une nouvelle flèche à longue distance d'OG Anunoby (19 points, 8 rebonds, 3 passes), sa quatrième de la soirée, puis l'ailier trouve, dans la foulée, Mikal Bridges qui réussit à son tour un tir à 3-points pour donner plus de 20 points d'avance aux visiteurs (83-62). Ces deux paniers s'inscrivent dans un 14-1 des hommes de Mike Brown pour lancer la deuxième mi-temps et se mettre définitivement à l'abri.

Avec un score affichant 112 à 79 avant de débuter le quatrième acte, Mike Brown a pu ouvrir son banc, de quoi donner l'occasion aux trois Français Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara de se montrer. Ce dernier finit d'ailleurs avec cinq points à 2/2 au tir et 1/1 de loin.

Ainsi, les Knicks s'imposent 134 à 98 et enchaînent un quatrième succès consécutif pour atteindre un bilan de six victoires pour trois défaites avant de recevoir les Grizzlies ce demain soir.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Des Knicks redoutables d'entrée. Pour se rendre le match facile, les hommes de Mike Brown ont été chirurgicaux d'entrée de jeu avec un 8-0 pour mettre la pression sur les Nets. Un écart créé par un Mikal Bridges redoutable derrière la ligne à 3-points avec son 3/3. Cette bonne entame de match a permis aux visiteurs de dominer de la première à la dernière minute sans que Brooklyn n'arrive à revenir dans la partie.

– Michael Porter Jr encore une fois trop seul. Pourtant, les Nets ont essayé de revenir dans la rencontre derrière un Michael Porter Jr auteur de 25 points, mais encore une fois, il a été trop seul. Sans Cam Thomas, l'attaque des Nets s'est vite retrouvée limitée et seul Drake Powell est parvenu à atteindre les 15 points avec un solide 6/8 au tir en sortie de banc. À l'inverse, du côté des Knicks, c'est le collectif qui a brillé. Si Mikal Bridges et Jalen Brunson se sont montrés en début de match, Jordan Clarkson a su prendre le relais dans le deuxième quart-temps tandis que Karl-Anthony Towns a été très bon sur l'intégralité de la rencontre du haut de ses 28 points et 12 rebonds en 28 minutes de jeu.

– Les Français se dégourdissent un peu les jambes. Comme c'est souvent le cas pour les Français des Knicks depuis le début de saison, leur temps de jeu a été restreint. Si Guerschon Yabusele a joué dix minutes, il a été maladroit, finissant la partie avec cinq points à 1/6 au tir. Il n'a pas été le seul à manquer de réussite puisque Pacôme Dadiet a affiché deux points, tous inscrits sur des lancers francs dans les dernières secondes de la partie. La seule éclaircie est venue de Mohamed Diawara qui n'a pas manqué un tir avec cinq points à 2/2 et 1/1 de loin. Du côté des Nets, Nolan Traoré n'a pas joué puisqu'il est en G-League, chez les Long Island Nets.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.