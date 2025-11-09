NBA
Programme de la soirée | Les Rockets défient la bande à Giannis

Publié le 9/11/2025 à 20:31
Modifié le 9/11/2025 à 21:42

À 21h30 (Prime Video), les Bucks reçoivent les Rockets. A minuit, le Thunder se déplace à Memphis (beIN Sports 1).

Sept matches au menu de la soirée de dimanche avec à 21h30, sur Prime Video, l'affiche entre les Bucks et les Rockets. Face à face, deux des meilleurs joueurs du monde : Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant.

À minuit, le derby newyorkais entre les Knicks et les Nets, mais aussi le déplacement du Thunder à Memphis où Ja Morant sera forcément motivé face à Shai Gilgeous-Alexander.

Pas au mieux, les Warriors peuvent se relancer face à des Pacers diminués et en back-to-back, tandis que les Pistons, numéros 1 à l'Est, rendent visite aux Sixers.

Programme complet

21h30 | Milwaukee – Houston (Prime Video)
00h00 | New York – Brooklyn
00h00 | Orlando – Boston
00h00 | Memphis – OKC (beIN Sports 1)
01h30 | Philadelphia – Detroit
02h30 | Golden State – Indiana
03h00 | Sacramento – Minnesota

Par la rédaction
