Programme de la soirée | Les Rockets défient la bande à Giannis

Sept matches au menu de la soirée de dimanche avec à 21h30, sur Prime Video, l'affiche entre les Bucks et les Rockets. Face à face, deux des meilleurs joueurs du monde : Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant.

À minuit, le derby newyorkais entre les Knicks et les Nets, mais aussi le déplacement du Thunder à Memphis où Ja Morant sera forcément motivé face à Shai Gilgeous-Alexander.

Pas au mieux, les Warriors peuvent se relancer face à des Pacers diminués et en back-to-back, tandis que les Pistons, numéros 1 à l'Est, rendent visite aux Sixers.

Programme complet

21h30 | Milwaukee – Houston (Prime Video)

00h00 | New York – Brooklyn

00h00 | Orlando – Boston

00h00 | Memphis – OKC (beIN Sports 1)

01h30 | Philadelphia – Detroit

02h30 | Golden State – Indiana

03h00 | Sacramento – Minnesota